MasterChef Celebrity contará con una presencia estelar: la figura internacional que llega a Telefe

El reality de cocina recibirá a un gran invitado para seguir arrasando en el rating.

MasterChef Celebrity es el programa sensación de la televisión argentina y se mantiene liderando la noche de la señal y también el rating general contra sus competidores. En medio del éxito, la producción apostó fuerte y Wanda Nara contará con una figura estelar como invitado.

En las últimas horas se confirmó la llegada a las cocinas más famosas un artista internacional que promete dar show y conquistar a los televidentes. Desde el canal de la familia lo dieron a conocer en las últimas horas a través de las redes sociales.

Se trata nada más ni nada menos que de Sebastián Yatra; el artista colombiano será la estrella invitada y los participantes podrán disfrutar de su presencia en los estudios de Telefe. En el spot se puede ver a los jurados junto a Wanda debatiendo el desafío de la noche y, al parecer, los famosos tendrán que deleitarlos con comida colombiana.

No es la primera vez que en esta nueva edición de MasterChef Celebrity, un artista llega a las cocinas. En un programa anterior, visitó los estudios el cantante argentino Ariel Pucheta e hizo bailar y cantar a los famosos mientras realizaban sus recetas.