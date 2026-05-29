El exitoso programa de canal América que humilla en el rating a su histórico rival

Canal América transita un año de crecimiento en materia de rating mientras la televisión abierta atraviesa un complejo momento de encendido. Con su consabida apuesta por una programación en vivo, y sacando partido de ciclos de actualidad y chimentos, la señal en cuestión viene ganando centralidad en una importante franja horaria.

El puntapié de esta mejoría se dio en 2025, cuando canal América renovó su grilla de la tarde sumando una propuesta como Sálvese quien pueda, que oficia como eficaz antesala para el envío más exitoso de esta pantalla, que es sin lugar a dudas LAM.

El logrado tándem entre SQP y el caballito de batalla que comanda Ángel de Brito, le ha reportado a canal América buenos frutos en el rating , ya que los números del clásico programa que aborda los escándalos más resonantes de la farándula, se han robustecido con el muy buen piso que le deja el ciclo de Yanina Latorre.

Para potenciar esta retroalimentación diseñada en la franja de la tarde desde canal América , hay que remarcar que al combo conformado por Sálvese quien pueda y LAM, se le sumará desde la semana próxima Primicias Ya, una nueva apuesta de las arenas del chimento que conducirán Luis Ventura y Marina Calabró en el horario previo al de SQP.

Mientras tanto, el competidor de canal América que acusa un bajón en el rating es El Nueve. Puntualmente, en el segmento previo al del prime time, en el que rivales históricos como LAM y Bendita solían disputarse las mediciones por una ajustada diferencia en los números, ahora se da un escenario completamente diferente, con el programa de Ángel de Brito imponiéndose en la contienda por un amplio margen.

Concretamente, en la competencia simultánea, por ejemplo este miércoles LAM promedió 4.0 puntos de rating, mientras Bendita tuvo que conformarse con apenas 2.5. Si bien en un principio se pensó que la salida de Beto Casella del clásico ciclo de resumen del día de la televisión, no tendría un impacto en los números de la propuesta que heredó Edith Hermida, los resultados hoy están demostrando lo contrario. Evidentemente, parte del público del histórico envío migró a BTV, el espacio que comanda en el prime time de canal América el ex astro de El Nueve.

El rating premia a la programación de canal América, mientras El Nueve se desmorona

edith hermida Bendita se desgrana en el rating. Captura de video El Nueve

Esta tendencia que muestra a LAM aplastando en el rating a Bendita, se viene profundizando en las últimas semanas, a punto tal que este martes el producto estrella de canal América logró 3.9 puntos de rating, contra los escuetos 2.2 de su contrincante en El Nueve.

Por último, otro indicador que da cuenta del poderío de LAM frente a Bendita, tiene que ver con la caída del último en el podio de las propuestas más vistas de cada día. Mientras el programa de canal América sigue encabezando el ranking como predilecto de la señal, su rival de El Nueve se ha desplomado del primer al tercer puesto, y en algunas ocasiones, ni siquiera aparece en el top 3 de la jornada.