Polémica en MasterChef Celebrity: afirman que La Joaqui tuvo una fuerte crisis y revelaron el motivo

En A la Tarde compartieron una fuerte información sobre el mal momento que pasó la artista.

La Joaqui se encuentra en medio de una fuerte polémica luego de que no fue invitada a la gala de los Personajes que organizó la Revista Gente. En medio de todo esto, revelaron que Wanda Nara habría sido quien bajó a la participante de MasterChef Celebrity.

En Sálvese Quien Pueda mostraron un supuesto chat del representante de la cantante hablando con el organizador y esto fue desmentido por la pareja de Luck Ra: "No estoy indignada ni enojada con nadie, la persona de las capturas no es mi manager. Tampoco es de mi equipo. De hecho, no tengo manager y además soy muy fan de Spreen (streamer)".

El drama sigue creciendo y en A la Tarde (América) revelaron una dura información sobre el angustiante momento que pasó La Joaqui en el reality de Telefe: "Escándalo hoy en la mañana en la grabación de MasterChef Celebrity. No podían grabar porque La Joaqui estaba en una crisis de llanto por todo lo que pasó y decía que fue excluida por Wanda Nara, ella está totalmente convencida de que esto ocurrió", comentó Santiago Sposato.

Luis Bremer expresó que "ayer se fue muy conmovida de Telefe y no podía armar palabras". También subrayó que en una de las grabaciones pasaron cosas que se editaron y que "no se sintió bien tratada".