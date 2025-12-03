La pareja de la cantante habló con los medios de comunicación en medio del escándalo que se generó.

La tapa de los Personajes del Año 2025 estuvo plagada de polémicas en la previa luego de que se conoció la noticia de que Wanda Nara habría bajado a La Joaqui del evento en el que participaron diferentes figuras. Lo cierto es que los medios le preguntaron a Luck Ra por la situación y él fue contundente.

En la mañana del miércoles, la cantante que la está rompiendo en MasterChef Celebrity decidió romper el silencio con una publicación en sus redes sociales. Esto se da luego de que Yanina Latorre compartió un supuesto chat de su manager hablando con los directivos de la revista organizadora.

"No estoy indignada ni enojada con nadie, la persona de las capturas no es mi manager, tampoco es de mi equipo, de hecho no tengo manager y además soy muy fan de Spreen", expresó La Joaqui junto al posteo de la cuenta del programa de América donde afirmaba que hasta el streamer estaba invitado y la artista no.

Luck Ra rompió el silencio en la gala de los Personajes del Año 2025 ¿La bajó Wanda Nara? Luck Ra habló sobre el faltazo de La Joaqui en los Personajes del Año Luck Ra sí estuvo presente en el evento luego de lo que fue su victoria como coach en La Voz Argentina y los periodistas le preguntaron por la polémica que se generó. En el inicio le consultaron si se llevaba bien con Wanda Nara y él fue contundente: "Sí, si la veo, la saludo".