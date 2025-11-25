Disfraces, fuegos artificiales y un cierre a pura música: así fue la Fiesta de Disfraces en San Nicolás

La popular Fiesta de Disfraces nacida en Paraná brilló en San Nicolás y vivió una noche histórica de la mano de Luck Ra, La Joaqui, la Bresh y mucho más.

Luck Ra hizo bailar a todos en la Fiesta de Disfraces de San Nicolás.

La Fiesta de Disfraces celebró su 25ª edición en el Autódromo y Predio Ferial de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, con una asistencia de más de 20 mil personas, el sábado 22 de noviembre, marcando una noche única.

El evento había sido reprogramado tras la suspensión del 15 de noviembre, ocasionada por un fuerte temporal que provocó la caída del escenario principal. Sin embargo, los organizadores le pusieron toda la garra para lograr reconstruir la infraestructura en una semana. El resultado fue un predio reacondicionado, con un nuevo escenario de grandes dimensiones, pantallas de última tecnología, efectos visuales y un sistema de iluminación diseñado para espectáculos masivos.

Así fue la celebración de la Fiesta de Disfraces en San Nicolás Fiesta de Disfraces en San Nicolás El popular evento, que inició como la fiesta de cumpleaños de un grupo de amigos de Paraná, Entre Ríos, comenzó, en esta edición, durante la tarde, cuando miles de personas, provenientes de San Nicolás y otras localidades linderas, ingresaron al predio ubicado en el kilómetro 225 de la Autopista Rosario-Buenos Aires.

La fiesta contó con presentaciones musicales de la mano de artistas como Lauti Gram, La Joaqui y Luck Ra, quienes actuaron sobre el escenario principal ante una multitud. Cada uno, hizo bailar a los miles de argentinos presentes en la noche más loca del año.

Como si fuera poco, la icónica fiesta Bresh también se apropió del escenario de la Fiesta de Disfraces, a puro glitter, color y energía. El evento se extendió a lo largo de la noche, con miles de personas luciendo sus disfraces, disfrutando de la música, los shows de luces y fuegos artificiales.