WhatsApp estrena nueva función para los chats grupales: qué son las etiquetas personales

WhatsApp reveló una nueva función para los chats grupales y tiene relación con etiquetas personalizadas a la hora de enviar mensajes.

WhatsApp está probando una función que busca estructurar mejor las conversaciones en sus grupos: la plataforma permitirá que cada integrante se identifique mediante una etiqueta personalizada, que refleje su rol dentro del chat. La novedad fue detectada en la versión beta para Android.

Qué implica esta nueva función de WhatsApp Los usuarios podrán asignarse una "etiqueta de miembro" de hasta 30 caracteres, sin permitir símbolos especiales, marcas de verificación o enlaces.

Estas etiquetas aparecerán en dos lugares: junto al nombre del participante en la lista de miembros del grupo y también dentro de los mensajes, justo al lado de su nombre en cada burbuja de chat.

Cada etiqueta es exclusiva para cada grupo: esto significa que un usuario puede tener distintos roles según el grupo en el que esté, con una etiqueta diferente para cada uno. La intención de WhatsApp con esta función es dar claridad en grupos numerosos o muy activos. En contextos como equipos de trabajo, clubes o grupos escolares, las etiquetas ayudan a entender de un vistazo quién hace qué o cuál es su responsabilidad dentro de la comunidad.

Además, la posibilidad de editar la etiqueta en cualquier momento permite que el rol evolucione según cambien las tareas o la organización interna del grupo.

Estado actual y cómo probarla Por ahora, la función se está desplegando de forma gradual entre quienes participan del programa beta de WhatsApp para Android. Si estás en esa versión, podés verificar si ya tenés la opción: entrá a un chat grupal, andá a la “Información del grupo”, luego a la lista de participantes, hacé clic en tu nombre y verificá si aparece “Añadir etiqueta”.

Si todavía no te aparece, puede que llegues a verla en las próximas semanas a medida que WhatsApp siga con la prueba.