WhatsApp: la nueva función que personaliza tus chats usando inteligencia artificial

En las últimas horas, WhatsApp le envió un mensaje a todos sus usuarios con una inscripción clara. Una novedad trae una función innovadora para la aplicación a la hora de personalizar los chats con inteligencia artificial (IA). Se trata de una herramienta que la aplicación preparó durante mucho tiempo.

"Usa Meta AI y crea fondos únicos para tus chats y burbujas de mensajes. Deja volar tu imaginación y describe el diseño que quieras. Toca el nombre del grupo y elige Tema del chat.

La funcionalidad “Crear con IA” es el núcleo de esta actualización. A partir de una frase, WhatsApp genera una imagen basada en lo que describas; también ofrece sugerencias prediseñadas y la posibilidad de “hacer cambios” o “actualizar” para refinar los resultados.

Aquí un resumen de cómo usar la nueva herramienta:

Entrá a Ajustes y luego Chats.

Seleccioná “Tema predeterminado del chat”.

Tocá “Crear con IA”.

Escribí la descripción de la imagen que quieras generar.

Podés partir de una imagen sugerida, actualizar para ver nuevas opciones o ajustar con “Hacer cambios”.

Una vez que te convenza, tocá “OK”.

Finalmente, poné “Establecer” y después “Establecer tema”.

Si querés cambiar el tema del chat: abrí la conversación, tocá el nombre del chat, “Tema del chat”, “Crear con IA”, ingresá la indicación, elegí o generá la imagen, “OK” y por último, “Establecer tema”.

shutterstock_2574818603 WhatsApp y su nueva función clave. Shutterstock

Para modificar solo el fondo del chat: abrí la conversación, luego tocá el nombre del chat , presioná “Tema del chat”, “Fondo” , “Crear con IA”, escribí lo que querés, elegí o generá, presioná “OK” y “Establecer tema” para obtener el resultado generado.

Toda la generación de imágenes con IA ocurre dentro de WhatsApp, gracias al soporte de Meta, sin depender de plataformas o apps adicionales. Eso sí: la disponibilidad de esta función depende del país y del idioma configurado en tu dispositivo.