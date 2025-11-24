Presenta:

WhatsApp: la nueva función que personaliza tus chats usando inteligencia artificial

WhatsApp le da una nueva personalización y actualización a sus usuarios más fieles a la hora de elegir el tema de sus chats.

WhatsApp desarrolla nuevas funciones durante 2025 y prepara más para 2026.

En las últimas horas, WhatsApp le envió un mensaje a todos sus usuarios con una inscripción clara. Una novedad trae una función innovadora para la aplicación a la hora de personalizar los chats con inteligencia artificial (IA). Se trata de una herramienta que la aplicación preparó durante mucho tiempo.

"Usa Meta AI y crea fondos únicos para tus chats y burbujas de mensajes. Deja volar tu imaginación y describe el diseño que quieras. Toca el nombre del grupo y elige Tema del chat.

Luego, toca Crear con IA", explicó WhatsApp con un video descriptivo a todos sus usuarios.

La funcionalidad “Crear con IA” es el núcleo de esta actualización. A partir de una frase, WhatsApp genera una imagen basada en lo que describas; también ofrece sugerencias prediseñadas y la posibilidad de “hacer cambios” o “actualizar” para refinar los resultados.

El paso a paso de WhatsApp para personalizar con IA

Aquí un resumen de cómo usar la nueva herramienta:

  • Entrá a Ajustes y luego Chats.

  • Seleccioná “Tema predeterminado del chat”.

  • Tocá “Crear con IA”.

  • Escribí la descripción de la imagen que quieras generar.

  • Podés partir de una imagen sugerida, actualizar para ver nuevas opciones o ajustar con “Hacer cambios”.

  • Una vez que te convenza, tocá “OK”.

  • Finalmente, poné “Establecer” y después “Establecer tema”.

Si querés cambiar el tema del chat: abrí la conversación, tocá el nombre del chat, “Tema del chat”, “Crear con IA”, ingresá la indicación, elegí o generá la imagen, “OK” y por último, “Establecer tema”.

WhatsApp y su nueva funci&oacute;n clave.

Para modificar solo el fondo del chat: abrí la conversación, luego tocá el nombre del chat , presioná “Tema del chat”, “Fondo” , “Crear con IA”, escribí lo que querés, elegí o generá, presioná “OK” y “Establecer tema” para obtener el resultado generado.

Toda la generación de imágenes con IA ocurre dentro de WhatsApp, gracias al soporte de Meta, sin depender de plataformas o apps adicionales. Eso sí: la disponibilidad de esta función depende del país y del idioma configurado en tu dispositivo.

