La nueva función de Osep en WhatsApp que es clave para los pacientes

Osep informará a sus afiliados por WhatsApp cuánto se gastaron en prestaciones médicas y los notificará.

La Obra Social de los Empleados Públicos (Osep) ha comenzado a enviar a sus afiliados un reporte mensual a través de WhatsApp donde detalla cuáles fueron los consumos en salud durante el mes. Se trata de un resumen que especifica los montos de las prestaciones utilizadas por cada persona.

El formato, según indicó el organismo, es que los usuarios reciban mensajes de un chatbot que es el asistente virtual de Osep, en el que cada afiliado recibirá la información sobre sus gastos siendo estos desglosados por servicio de salud. El usuario recibirá el monto sobre sus gastos y la especialidad, que puede ser farmacia, estudios o consultas médicas.

Cómo opera la herramienta de Osep Este nuevo aviso se realiza por medio del asistente virtual de OSEP llamado Alma, que opera por el número de WhatsApp 261 205 8800. A través de este canal, los afiliados pueden consultar distintos datos de su cobertura, entre ellos los importes gastados durante el mes.

videollamada, dr virtual, doctor, doctora, medico, médica OSEP implementará un nuevo servicio de teleconsulta médica. Shutterstock Alma es la asistente virtual que opera bajo el funcionamiento de BotMaker, empresa que también tiene a cargo la herramienta de otros asistentes con IA en otras áreas del Estado nacional.

La iniciativa busca ofrecer mayor transparencia y que los usuarios puedan ver cuánto “le costaron” sus prestaciones a la obra social. También permite tener un rastreo más claro del uso que hace cada afiliado de los servicios.