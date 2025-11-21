Postales de una mañana histórica: los Granaderos ya están en Mendoza

La provincia se suma a Yapeyú y San Lorenzo como custodia del legado sanmartiniano con una dotación inicial de 20 efectivos.

El Cerro de la Gloria se convirtió en el escenario de un hito para la provincia tras la ceremonia con un acto en el que se formalizó la creación de la Sección "Ejército de los Andes", un nuevo destacamento del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín que marca el regreso operativo y simbólico de este cuerpo de élite a tierras mendocinas.

Más allá de las formalidades institucionales, la jornada ofreció postales cargadas de emoción y solemnidad. Se a la dotación inicial de 20 granaderos que, tras completar su instrucción en Buenos Aires, retornaron a la provincia para custodiar el legado sanmartiniano.

La instauración de esta sede posee una carga histórica significativa, ya que reconoce el papel decisivo de la región en la campaña libertadora. Con esta apertura, Mendoza se une a Yapeyú (Corrientes) y San Lorenzo (Santa Fe) como las únicas plazas del interior del país que cuentan con un destacamento propio.

Mirá las imágenes más destacadas de un encuentro donde la tradición militar y la identidad cuyana convergieron al pie del monumento que honra la memoria del General San Martín y sus tropas.

Las mejores fotos del destacamento del Regimiento de Granaderos a Caballo en Mendoza Fotos de Alfredo Ponce