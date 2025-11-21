Quién es la policía tiktoker que fue suspendida por grabar videos polémicos con uniforme

En las últimas horas se dio a conocer que una integrante de la Policía de la Ciudad fue suspendida y puesta en disponibilidad tras la difusión y viralización de varios videos grabados con uniforme de servicio en plataformas como TikTok , Instagram y X.

La policía fue identificada como Nicole Gabriela V. , de poco más de 20 años y con tres años de antigüedad en la fuerza. Tras la viralización de los videos polémicos en las redes, la joven fue señalada por tener conducta "indecorosa", según se desprende del sumario abierto por sus superiores.

De acuerdo a la información trascendida, cuando se difundieron los videos, la uniformada se encontraba bajo licencia médica, en proceso de evaluación por una Junta Médica que debía determinar su aptitud psicofísica para continuar en funciones.

En los videos en cuestión, se la puede ver a Nicole vistiendo el uniforme policial mientras la filman caminando de espaldas y, luego, dándose la vuelta para hablarle a la cámara con tono sugerente. Algunos de los videos superaron las 600 mil visualizaciones.

Tan solo en TikTok, bajo el usuario de @itsnicolehot, la joven suma más de 44 mil seguidores, y más de 200 mil "me gustas" en sus videos. En Instagram, el número de seguidores asciende a 60 mil.

Según la información oficial, estas publicaciones habrían sido utilizadas como material de promoción para redirigir a los usuarios a su perfil en la plataforma OnlyFans, donde el contenido se monetiza.

El comunicado de la Policía tras la difusión de los videos de la policía tiktoker

El informe elaborado por la Comisaría Vecinal 12B, que elevó el caso a instancias superiores, concluyó que la conducta de la agente “afecta notablemente el prestigio de la institución” y representa un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

Además, el documento sostiene que los hechos “lejos de tratarse de un tema de libertad de expresión, involucran la preservación del orden público y los principios rectores de la Seguridad Pública establecidos en la Ley 5.688”.

La investigación quedó en manos de la Oficina de Transparencia y Control Externo, luego de la intervención inicial del área de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad. La conclusión de la instrucción interna fue el pase a disponibilidad de la agente, junto con la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades.