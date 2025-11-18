Dolor y preocupación: otra mujer policía se quitó la vida y es el sexto suicidio en el último año en Mendoza

La auxiliar Evelyn Funes se suicidó este martes en San Martín. La Asociación de Esposas y Familiares de Policías convocó a una marcha para este miércoles.

Un nuevo caso de suicidio sacudió la Policía de Mendoza. La auxiliar Evelyn Funes, quien prestaba servicios en la Unidad Ciclística de Acción Rápida Godoy Cruz (UCAR), se quitó la vida este martes en su casa de San Martín. De acuerdo con un relevamiento realizado por MDZ, fue el sexto caso registrado en los últimos 12 meses en la provincia.

Frente a la grave situación y la preocupación que continúa creciendo por la salud mental de los funcionarios policiales mendocinos, desde la Asociación de Esposas y Familiares de Policías de Mendoza, presidida por Noemí Gamarra, organizó una convocatoria para este miércoles a las 10 en la explanada de Casa de Gobierno. "Para pedir la renuncia de la ministra Mercedes Rus, hoy ya son 15 los suicidios en su gestión", sostiene el comunicado que circuló por las redes sociales y grupos de WhatsApp de miembros de la fuerza provincial.

Un nuevo caso de suicidio policial El dramático episodio se registró durante la siesta de este martes en calle Mitre de San Martín, donde Funes fue hallada sin vida y con un disparo en la cabeza.

La información agrega que la mujer tenía destino en la UCAR Godoy Cruz y también realizaba servicios extraordinarios en ese departamento del Gran Mendoza.

PORTADA Evelyn Funes Evelyn Funes, la policía que falleció este martes en San Martín. MDZ. Fuentes allegadas a la auxiliar sostuvieron que desde hace tiempo había solicitado su traslado a una dependencia del Este provincial, para estar más cerca y pasar mayor tiempo junto a su hijita, pero hasta este martes no había tenido una respuesta a ese pedido.