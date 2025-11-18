Tragedia en José C. Paz: qué reveló el peritaje del fatal accidente donde murió una pareja

El informe reveló nuevos datos que complican al conductor de la Amarok y que ambos conductores tuvieron responsabilidad en el choque.

Luego del trágico accidente en José C. Paz, donde falleció una pareja que circulaba con sus hijos y la Policía detuvo al conductor que circulaba en una Amarok, apuntado como el principal culpable. El peritaje arrojaron que el joven circulaba a casi el doble de la velocidad permitida y que ambos conductores tuvieron responsabilidad sobre el accidente.

En el accidente se vieron involucrados un Renault 12, donde circulaban Renzo Benítez y Eliana Ramírez, la pareja que falleció, junto a sus tres hijos, dos de ellos resultaron heridos, y una Amarok que manejaba Michael Jean Carballo, el joven de 23 años detenido y acusado de doble homicidio culposo agravado.

Qué arrojó el peritaje del accidente en José C. Paz Ahora, tras el peritaje correspondientes, se pudo revelar que la Amarok circulaba aproximadamente entre 73 y 100 kilómetros por hora, con un estimado de 88 kilómetros, en una zona donde la velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora, es decir, a más del doble de la velocidad permitida.

Por otro lado, también se pudo saber que el Renault donde circulaba la familia no iba a más de 20 kilómetros por hora. Además, tras el análisis de las cámaras de seguridad, se pudo determinar que ninguno de los vehículos redujo la velocidad y que ambos podrían haber maniobrado previo al impacto, y que el Renault “reinicia su marcha cuando el semáforo se encontraba con luz roja encendida”.

Por lo tanto, se definió tras la investigación que a la imputación de Carballo se le agregó el agravante de “exceso de velocidad y culpa temeraria”, por lo que deberá someterse a una nueva indagatoria.