Dieron de alta a dos de los nenes que quedaron huérfanos tras la muerte de sus papás en el brutal choque de José C. Paz

En el caso de la hija mayor, sigue en terapia intensiva. Mientras tanto, los restos de los papás que murieron en el choque en José C. Paz están siendo velados.

Ellos eran los papás de los nenes que sobrevivieron al choque en José C. Paz.

En el choque que hubo en José C. Paz el viernes por la noche, murieron los papás de tres nenes. Los cinco iban en el auto, y los menores debieron ser internados. En la noche del lunes, le dieron el alta a dos de ellos.

Los dos hermanitos estaban en el Hospital Mercante de José C. Paz. Si bien recibieron el alta traumatológica, continuarán recibiendo atención psiquiátrica.

En el caso de la hija mayor, de 14 años, la trasladaron al Posadas y luego al Hospital Garrahan, donde permanece en terapia intensiva. Allí la volvieron a sedar por la noche.