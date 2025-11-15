Dos chicas heridas de gravedad tras un accidente en Luján

La conductora perdió el dominio del rodado, que terminó en la banquina. Las víctimas, de 18 y 24 años, fueron llevadas al Hospital Central.

Dos chicas resultaron heridos en un grave accidente en el Corredor del Oeste.

Dos mujeres resultaron con heridas graves tras un accidente vial ocurrido esta madrugada en el departamento de Luján de Cuyo. El siniestro se registró cerca de las 2.30 en el Corredor del Oeste, a la altura de Palmares Valley.

El hecho involucró a un vehículo Chevrolet Corsa, conducido por A.C. (18), quien iba acompañada por N.Q.C. (24). El automóvil circulaba en sentido sur-norte por la traza cuando, por motivos que aún se investigan, la conductora perdió el dominio del rodado. El vehículo terminó deteniendo su marcha en la banquina este.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a las jóvenes en el lugar del accidente. Ambas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Central debido a la gravedad de sus lesiones.

En el centro asistencial, se diagnosticó que la conductora, A.C., presentaba una fractura de costilla con perforación de pulmón y debió ser intervenida quirúrgicamente de inmediato.