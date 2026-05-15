Frustraron maniobras delictivas y seis sospechosos terminaron tras las rejas

Seis sospechosos fueron aprehendidos entre el jueves y este viernes en distintos procedimientos realizados en el Gran Mendoza . Los efectivos policiales lograron frustrar diferentes maniobras delictivas y recuperaron elementos presuntamente robados. Los sujetos arrestados quedaron a disposición de la Justicia.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Unidad de Acción Preventiva ( UAP ) y se desarrollaron en la Ciudad de Mendoza , Godoy Cruz y Guaymallén , en el marco de patrullajes preventivos y controles territoriales.

Uno de los procedimientos ocurrió en la intersección de Papagallos y Potrerillos , en la capital mendocina, donde policías observaron a un hombre que ingresaba a una vivienda ajena con una mochila.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso escapó corriendo, aunque fue interceptado a una cuadra del lugar. Durante la requisa, los efectivos le secuestraron una batería de automóvil y un estéreo, cuya procedencia no pudo justificar.

Los elementos secuestrados en el primer operativo en Ciudad.

En el mismo operativo también fueron aprehendidos otros dos hombres que trasladaban una rueda de auxilio y un gato mecánico de metal, elementos que serían robados.

Una pareja de malvivientes cayó en Godoy Cruz

Por otra parte, en Godoy Cruz, efectivos policiales que realizaban maniobras operativas en inmediaciones de calle Capitán Candelaria detectaron a una pareja en actitud sospechosa.

Tras ser identificados, los uniformados establecieron que ambos, de 28 y 30 años, estarían vinculados a distintos hechos delictivos ocurridos en la zona, por lo que quedaron a disposición de la Justicia.

Arrestado por un intento de robo en Guaymallén

En tanto, en Guaymallén, un patrullaje preventivo sobre calle Sáenz permitió detectar a un hombre que habría ingresado a una vivienda para cometer un robo.

El sospechoso intentó escapar al observar a los efectivos, pero fue alcanzado a pocos metros. Posteriormente, el propietario de la casa denunció la sustracción de una mochila negra que contenía una computadora Lenovo y un juego de llaves.

Las actuaciones quedaron a cargo de las oficinas fiscales correspondientes.