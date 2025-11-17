Bombacha al aire: se le voló la ropa interior y terminó provocando un accidente en Jujuy

La bombacha que salió volando causó la caída de un motociclista en San Pedro de Jujuy. El hombre resultó herido.

Un accidente increíble ocurrió en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Un hombre que circulaba a bordo de su motocicleta por la ruta y sin casco se cayó del vehículo después de que una bombacha que se voló lo impactara en la cara.

El confuso episodio, afortunadamente, no generó heridas de gravedad, pero sí le provocó lesiones leves al motociclista ya que, después de perder el control, cayó sobre el asfalto, al costado de la ruta.

La bombacha que provocó un accidente Luego del llamado a emergencias, la Policía y una ambulancia arribaron rápidamente al lugar del accidente, donde se constató que estaba fuera de peligro.

Bombacha accidente Jujuy (2) Allí también pudieron confirmar que el causante del siniestro efectivamente había sido esa bombacha color morada que se voló de algún tender cercano y terminó impactando al motociclista.