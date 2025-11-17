Un nene mendocino de 11 años deberá recibir el mismo tratamiento que Lionel Messi

La Justicia Federal obligó a la prepaga OSDE a cubrir el 100 por ciento del costo de la medicación que necesita un nene mendocino de 11 años para tener un desarrollo adecuado porque el niño tiene que tomar la misma hormona de crecimient o que recibió Lionel Messi en España.

Un fallo de la Justicia Federal obligó a la prepaga a cubrir el 100% del tratamiento con hormonas de crecimiento para un niño de 11 años que padece un déficit de GH, la misma condición que tuvo Lionel Messi y que amenazó su carrera en Newell's Old Boys.

La información fue publicada por los sitios especializados Microjuris y Actualidad Jurídica. La encargada de dar el revés en contra de OSDE fue la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. El nene padece déficit de GH y retraso de crecimiento intrauterino, como la prepaga solamente quería cubrir el 40 por ciento de los gastos, la familia debía desembolsar $1.023.903,60 para comprar la medicación.

Los jueces entendieron que la salud del niño podría sufrir "problemas irreparables" y que la solución "que mejor armoniza los derechos humanos en juego" era remover los obstáculos al tratamiento. Además, el tribunal indicó que la hormona de crecimiento estaba contemplada en la Res. 500/04 APE para su cobertura al 100%.

La Cámara también recordó que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fija un "piso de prestaciones mínimas y no máximas". Destacó que cuando una persona reclama a una prepaga, "lo que está en juego es, ni más ni menos, su derecho a la salud, su integridad psicofísica, su plenitud, y su seguridad", y que el "interés superior del niño" debe ser la consideración primordial.

Lionel Messi y el déficit de hormona de crecimiento

Según la Clínica Universidad de Navarra, el déficit de hormona de crecimiento es una afección de naturaleza congénita o adquirida que se caracteriza por la ausencia total o parcial de dicha hormona en plasma. Se produce cuando existe un fallo en la hipófisis, en el hipotálamo o en la vía que une el hipotálamo a la hipófisis.

“Los niños con déficit congénito de GH, presentan peso y talla en rango normal al nacimiento. Es frecuente la ictericia neonatal prolongada (50% de los casos). Se pueden producir hipoglucemia neonatal o posteriormente. La talla suele afectarse a partir de los 3-6 primeros meses de vida, de forma que a los dos años puede encontrarse en el percentil 3 o por debajo del mismo”, detalla el sitio oficial.

“La velocidad de crecimiento es lenta, inferior al percentil 25. La maduración ósea se encuentra retrasada 1-4 años en relación a la edad cronológica. Sin tratamiento, el estirón puberal se suele retrasar incluso hasta los 18-20 años”, agrega.

Lionel Messi a los 11 años medía 1,32 metros -la altura de un niño dos años menor- y solo pudo iniciar su legendaria carrera gracias a que accedió al tratamiento que hizo en España.