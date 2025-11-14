Presenta:

El posteo de Lionel Messi tras cerrar el año ante Angola que alimenta su presencia en el Mundial 2026

Después de culminar la temporada con Argentina con gol y asistencia, Messi publicó una frase que los hinchas leyeron como una clara señal sobre su continuidad en la Selección.

MDZ Deportes

La frase de Messi en Instagram encendió la ilusión sobre su continuidad en la Selección.

Instagram @leomessi

El cierre del año para la Selección argentina dejó otra vez a Lionel Messi en el centro de la escena. Gol, asistencia y una influencia decisiva en el 2-0 sobre Angola, en un partido que marcó el último compromiso de la Albiceleste antes del 2026. Pero el detalle más resonante llegó después del encuentro, cuando el capitán dejó el mensaje que muchos estaban esperando.

Messi puso el 2-0 de Argentina frente a Angola

En su cuenta de Instagram, Messi escribió: “Orgulloso de seguir representando a mi país y defender la celeste y blanca”, acompañado por cinco fotos del amistoso disputado en el Estádio 11 de Novembro, en Luanda. Un texto que contrasta con la duda que él mismo había planteado días atrás en una entrevista, donde no aseguró su continuidad.

El guiño de Lionel Messi a la Selección

El posteo llega en un contexto particular. La Pulga venía de instalar cierto misterio sobre su futuro cercano en la Selección. Por eso, su frase tras el encuentro reavivó el entusiasmo en la hinchada y fue interpretada como una señal de que seguirá siendo parte del proyecto de Lionel Scaloni.

La actuación ante Angola reforzó esa sensación: más allá de su edad y del desgaste de una temporada exigente, Messi continúa siendo determinante en cada presentación.

lionel messi angola
Messi anotó un gol y fue ovacionado en el partido amistoso contra Angola.

Regreso a Miami y un cierre de año con doble agenda

Tras el amistoso, el capitán emprendió el regreso hacia Fort Lauderdale para sumarse nuevamente al Inter Miami. El domingo 23 de noviembre su equipo disputará las semifinales de la MLS ante Cincinnati, un duelo clave en la recta final del certamen.

Mientras tanto, en Argentina queda flotando un mensaje que cambia el clima y despeja —al menos por ahora— las dudas recientes: Messi sigue comprometido con la camiseta de la Selección y todo indica que habrá más capítulos con la celeste y blanca en 2026.

Las fotos que publicó Messi tras el partido

mesis
Las fotos que publicó Lionel Messi en Instagram tras el 2-0 ante Angola.

messi1
Las fotos que publicó Lionel Messi en Instagram tras el 2-0 ante Angola.

messi2
Las fotos que publicó Lionel Messi en Instagram tras el 2-0 ante Angola.

messi3
Las fotos que publicó Lionel Messi en Instagram tras el 2-0 ante Angola.

