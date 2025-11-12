Fuerte choque en Córdoba: un auto embistió a una ciclista y está con vida de milagro

Una joven de 20 años fue atropellada este lunes por un automóvil en el barrio Empalme, en la ciudad de Córdoba.

No se informó si el automovilista quedó detenido o imputado, aunque fuentes judiciales indicaron que la causa fue caratulada como “lesiones culposas”.

Un violento accidente de tránsito ocurrió el lunes en el barrio Empalme, en la ciudad de Córdoba, y todo quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del 911. En las imágenes se observa el momento en que un automóvil Chevrolet Agile, conducido por un hombre de 34 años, embiste de lleno a una ciclista de 20 años, que sale despedida por el aire tras el impacto.

La imágenes del brutal impacto accidente en córdoba Policía de Córdoba El siniestro ocurrió en la esquina de las calles Junín y Mariano Boedo, una zona de intenso tránsito vehicular. De acuerdo con las primeras informaciones, el auto circulaba a alta velocidad cuando se produjo la colisión. Inmediatamente, testigos alertaron al servicio de emergencias, que acudió al lugar y trasladó a la joven al Hospital de Urgencias.

En el centro de salud, los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo y la mantuvieron en observación durante algunas horas. Más tarde, tras constatar que su estado era estable, la paciente fue dada de alta.

El hecho es investigado por la Fiscalía de Tránsito de Córdoba, que analiza las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para determinar la mecánica del accidente y establecer si el conductor tuvo responsabilidad en el choque.