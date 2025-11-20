Pasaron a disponibilidad a una policía "tiktoker hot" por conducta "indecorosa"

La Policía de la Ciudad apartó a una agente luego de que se viralizaran imágenes con el uniforme en actitudes consideradas inapropiadas por la institución.

La Policía de la Ciudad decidió pasar a disponibilidad a una agente luego de que circularan en redes sociales varios videos que la mostraban luciendo su uniforme en actitudes que la institución consideró "indecorosa". La viralización de las imágenes derivaron en la intervención del área de Asuntos Internos.

La medida, tomada este jueves, deja a la oficial temporalmente fuera de servicio mientras se analiza su situación disciplinaria.

La agente, identificada como Nicole V., llevaba tres años en la fuerza y se encontraba con licencia médica cuando publicó en Instagram una serie de grabaciones que se hicieron virales. En las imágenes se la observa junto a otra joven —que no forma parte del cuerpo policial— jugando al pool con actitud "insinuante" y utilizando el uniforme reglamentario.

Según la Policía de la Ciudad, la medida se tomó al considerar que la policía tiktoker hacía "uso indebido" de prendas y elementos oficiales. Según se supo, entre sus seguidores de Instagram y los de TikTok, la agente Nicole sumaba una comunidad de casi 100 mil seguidores.

La conducción de la fuerza sostuvo que este tipo de comportamientos “perjudica el prestigio institucional” y configura una falta que excede el derecho a la libre expresión, por tratarse de acciones que afectan la imagen y los principios que rigen la seguridad pública, establecidos en la Ley 5688.