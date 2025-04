La tiktoker acusada de manejar las redes de Adorni sí viajó a Roma: el motivo y su descargo

Macarena Rodríguez, la tiktoker (@macarena.jimena) señalada por ser la supuesta responsable de manejar las redes sociales del vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, finalmente sí viajó a El Vaticano como parte de la comitiva presidencial que participó del funeral del papa Francisco. Sin embargo, en sus redes desmintió trabajar para el Gobierno de la Nación.

Rodríguez llegando junto a la comitiva. Foto: Noticias Argentinas

La joven libertaria fue noticia luego de que se filtrara su presencia en el avión que partió desde Argentina. Una foto publicada por Noticias Argentinas este domingo, al regreso de la comitiva, confirmó que sí estuvo en el viaje. Sin embargo, el propio Manuel Adorni había descartado que sea su CM en un tuit en el que reaccionó a una noticia al respecto. "Fake: nunca tuve CM. Fin", escribió.

En este marco, fuentes del Gobierno consultadas por MDZ confirmaron el viaje de Rodríguez a Roma, pero negaron que trabaje para Manuel Adorni. Por el contrario, explicaron que forma parte del equipo de Santiago Oria, quien es director de Realizaciones Audiovisuales. Ella ejerce el rol de fotógrafa mientras Oria filma y, según indicó la fuente, viaja habitualmente a las giras de Milei, con el objetivo justamente de documentarlas.

El descargo en las redes de la Tiktoker

Conocido todo lo sucedido, Macarena Rodríguez utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que, sin confirmar su presencia en el viaje, desmintió una serie de informaciones publicadas en distintos medios. Entre otras cosas, desmintió trabajar de CM para Adorni y también "participar de actos oficiales para hacer campaña". No negó haberse subido al avión.

“Voy a contar la verdad y nada mas que la verdad porque me estuve topando con estas publicaciones en internet y es tanta la sarasa que tiran que hasta yo me siento confundida. En estos medios falopa se me acusa de ser la CM de Manuel Adorni, cosa que es mentira. Y, por consiguiente, de ir a eventos oficiales de Gobierno bajo su respaldo para hacer campaña electoral, otra mentira", señaló.

"La única intención de estos medios falopa es golpear Adorni que, efectivamente, que está en campaña electoral para ser legislador porteño para mostrar la deficiencia de la legislatura y que se puede tener una Ciudad que funcione mejor votando menos impuestos. Es decir, una Ciudad que funcione de forma óptima y con menos presupuesto. Imaginate, la casta está muerta de miedo", agregó.

"En su cometido pierden el sentido de todo y mienten descaradamente. Además, no saben separar Gobierno de partido y eso es preocupante. Mienten tanto que dijeron que el presidente Javier Milei había llegado tarde al funeral del Papa. Según los medios falopa había llegado tarde a un evento, que en ese momento no se había realizado. Lo gracioso es que no solo llegó tarde sino que se sentó en primera fila", expresó.

Después, expresó: "Entre tanta mentira, ¿ustedes creen que algún periodista me preguntó si lo que se decía era verdad? Por su puesto que no porque al periodismo de hoy no le importa informar sino mentir a cambio de un sobre de dinero. Miente, miente que algo quedará".

Para concluir, reflexionó: "Este es un mensaje para que tengan cuidado con las mentiras que se leen en internet. Porque recuerden que donde hay un kirchnerista llorando, hay un curro que se termina y La Libertad Avanza viene a terminar con todos los curros. Basta de impunidad".