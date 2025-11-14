Milei distribuye poder y desguaza áreas: Adorni se queda con Ambiente y Turismo y Santilli sostiene el Renaper y absorbe Deportes

El presidente Javier Milei resolvió fraccionar áreas y que Manuel Adorni y Diego Santilli absorban nuevas atribuciones en la Jefatura de Gabinete y en el Ministerio de Interior.

De acuerdo con lo que pudo saber MDZ , el mandatario definió en las últimas horas que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes se divida en dos. Turismo y Ambiente quedará bajo la orbita del exvocero mientras que Deportes quedará para el exdiputado macrista. En esa reestructuración, sobrevivirá el peronista Daniel Scioli , quien continuará bajo la dirección de Adorni.

Además, Santilli logró sostener en su área al Registro Nacional de las Personas (Renaper), por lo que el propio Gobierno deberá dar marcha atrás con una resolución publicada en el Boletín Oficial días atrás que había dispuesto su traspaso al Ministerio de Seguridad, que comanda hasta ahora Patricia Bullrich , quien, de igual modo, contará ahora con la Dirección de Migraciones.

Esa transferencia del Renaper a Seguridad produjo fuertes críticas del PRO . El presidente del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo , apuntó contra la medida que le quitaba poder a Santilli y favorecía a Bullrich, con quien mantiene una hostil relación en el marco de la interna en el partido.

Por otro lado, el ministro de Interior pretende la inminente creación de una secretaria o subsecretaria que sirva para hacer de enlace parlamentario, a partir de su finalidad de dialogar con los distintos sectores de la oposición en el Congreso, más en meses de debate por el Presupuesto y las reformas.

Mientras tanto, Santilli designó a Gustavo Coria como viceministro de Interior. Se trata de un diputado provincial por el PRO, que fue electo en las últimas elecciones bonaerenses.

En 2023, Coria fue elegido ministro de Seguridad y Justicia porteño en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, en reemplazo de Eugenio Burzaco. Se trataba de un hombre puesto por “el Colo”, que conservaba poder en el organigrama del Gobierno de la Ciudad.

Entre 2016 y 2018, fue titular de la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), donde logró tener un buen vinculo con quien es el actual titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.