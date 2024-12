Echaron a autoridades de la Policía de la Ciudad tras una nueva fuga de presos

Diecisiete presos se escaparon de la Alcaldía N°9 en el barrio porteño de Liniers tras realizar un boquete que da a un patio interno

Del total, 11 son argentinos y los seis restantes de nacionalidad chilena. Según informó la Ciudad hasta el martes al mediodía, uno ya fue recapturado.

En respuesta al incidente, el ministro Waldo Wolff decidió destituir de sus cargos a Pablo Kisch y Jorge Azzolina, jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad. Serán reemplazados por los Comisarios generales Diego Casaló y Carla Mangiameli respectivamente.

Wolff también anticipó más modificaciones profundas en la fuerza porteña: "Estos cambios no son solamente en la cúpula, también en la plana mayor, que vamos a definir en las próximas horas. Y en las áreas civiles de esta cogobernanza que tenemos entre civiles y policías".

El funcionario recalcó este martes al mediodía que la Ciudad es querellante en el caso, por lo aporta su colaboración: "Hemos iniciado una investigación, la justicia cuenta con nuestro impulso y le vamos a facilitar toda la documentación".

Al respecto, desde la Ciudad ratificaron que se pusieron en marcha una serie de acciones y medidas tendientes a esclarecer este episodio. En este sentido, se está trabajando con el Fiscal General, Juan Mahiques, para realizar una investigación exhaustiva al interior de la fuerza para determinar responsabilidades.

Respecto a este punto, Wolff fue enfático: "No vamos a permitir que ocurran hechos de esta naturaleza, más allá de que tenemos un problema sistémico de superpoblación. Eso no quita que tenemos que preservar la seguridad de los vecinos. No vamos a permitir ni incapacidad ni connvivencia".

Comisarios generales Diego Casaló y Carla Mangiameli, nueva cúpula de la Policía de la Ciudad.

Quiénes son los evadidos