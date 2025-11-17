Martín Menem afila la motosierra en Diputados con una subasta: qué recorta

La Cámara de Diputados subastará 20 autos oficiales en una medida de ajuste impulsada por Martín Menem para reducir costos y achicar la flota.

Martín Menem ordenó la subasta de vehículos oficiales para recortar los gastos de la Cámara de Diputados.

En la antesala a las sesiones extraordinarias donde el Gobierno nacional pretende tratar el presupuesto 2026 y las reformas claves en el Congreso, la Cámara de Diputados de la Nación anunció la subasta de 20 vehículos de su flota de autos oficiales para recortar gastos.

"En línea con el compromiso de promover el uso eficiente y racional de los recursos públicos, la Presidencia de la HCDN subastará de modo electrónico 20 unidades de la flota de autos oficiales", informó la Cámara Baja.

Subasta Cámara de Diputados La Cámara de Diputados, conducida por Martín Menem, anunció que subasta 20 vehículos de su flota. El evento se desarrollará el próximo viernes 5 de diciembre al mediodía. El sistema será de forma electrónica a través del sitio del Banco Ciudad, que es la entidad que se hará cargo de la subasta pública.

“En línea con el compromiso de promover el uso eficiente y racional de los recursos públicos, la Presidencia de la HCDN subastará de modo electrónico 20 unidades de la flota de autos oficiales”, señaló un comunicado del cuerpo que preside Martín Menem.

Cómo son los vehículos que subasta la Cámara de Diputados El primer lote de 18 vehículos será exhibido el próximo miércoles 26 de noviembre de 10 a 14 hs en la Avenida Rivadavia 1841, en la puerta del Palacio Legislativo. Por otra parte, los dos autos restantes estarán disponibles para exhibición el jueves 27 de noviembre en el mismo rango horario en Pasco 650.