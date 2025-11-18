Peronismo mendocino, el silencio de los no inocentes

Uno de los decisores dentro del peronismo mendocino y que suele estar fuera de las luces y de lo público sostiene su optimismo sobre el futuro político de un partido muy partido en la actualidad asegurando que la última elección, pese al resultado, los encuentra en ascenso.

Razona con lógica el vocero en las sombras, si se recuerda el peor desempeño electoral logrado por el peronismo en Mendoza en los últimos años, ocurrido en las primarias de 2023, respecto a los números que obtuvieron en 2025, apenas semanas atrás.

Hace 2 años el peronismo mendocino denominado Frente Elegí Mendoza en aquellas primarias obtuvo poco menos del 16 por ciento de los votos totales, sumando a sus cuatro competidores internos: Ahora Peronismo, de Omar Parisi, Avanza Mendoza, de Guillermo Carmona, Rearmemos Mendoza, de Nicolás Guillen, y La Base, sector de Alfredo Guevara.

Es una visión del vaso mitad lleno, la del gran elector del peronismo mendocino consultado, en el linaje de heredero de las artimañas que bien desplegó Juan Carlos "El Chueco" Mazzón en su hora.

Días después de la reciente gran derrota electoral del peronismo en Argentina, incluso en zonas y provincias donde es casi impensado avizorar su declive político, Gregory Makoff, autor del libro Default: The Landmark Battle over Argentina's $100 Billion Debt Restructuring , hizo pública su opinión sobre la situación inedita.

Ilustración de LoCole para The Economist, un General sosteniendo la Casa Rosada o, más acorde a la época, la Pink House.

"Para los inversores en acciones, bonos y inversión extranjera directa, Argentina presenta ahora un panorama prometedor. El problema latente desde 2023 ha sido la posibilidad de que los peronistas regresaran al poder, incurrieran en un gasto excesivo, confiscaran empresas privadas, extendieran los controles de capital e incumplieran con sus deudas", sentenció.

"A medida que estos temores se disipan, se espera que aumenten los precios de los activos, la inversión extranjera y el crecimiento del producto interno bruto. En consecuencia, la probabilidad de que se complete el programa de reformas de Milei es mucho mayor. Se ha iniciado un círculo virtuoso", augura.

Y completa: "Nadie puede asegurar que esto sea sostenible. Sin embargo, un pensamiento optimista es que el colapso del partido peronista en octubre podría ser un fracaso del que jamás se recupere. Aún no está muerto: demasiadas personas y organizaciones están comprometidas con sus ideales. Pero, por primera vez, podemos contemplar su paulatino declive hacia la irrelevancia política".

peronismo crisis

Peronistas mendocinos

El silencio es una de las expresiones más cotidianas entre distintos referentes peronistas mendocinos de la actualidad. Es como si no quisieran levantar demasiado la perdiz, aunque por lo bajo casi entre murmullos reconozcan el tono de autocrítica al que están confinados.

Son varias las razones detrás de este comportamiento orgánico. La principal es que el presidente del Partido Justicialista, Emir Félix, pese a haber ingresado al Congreso como diputado nacional, es el gran derrotado de octubre pasado: el oficialismo liderado por el gobernador Cornejo le sacó casi 30 puntos de diferencia.

Y esta enorme ventaja con guarismos espectaculares para el oficialismo también opacó ese 25 por ciento obtenido por Félix y lo que se suponía era una renovación del peronismo en cuanto a dirigentes con sangre fresca. La magra recolección en legisladores peronistas en todos los niveles de Mendoza supuso para el grupo de los Félix un contundente knock out.

También perdió en su casa, donde es intendente: La Libertad Avanza arañó el 50 por ciento ante un 40 de Fuerza Justicialista Mendoza. En el peronismo nada hay más antipático que un dirigente perdedor. Esto lo está pagando el sanrafaelino, como el perdedor de la temporada primavera-verano.

peronistas debate

Justicialismo Mendoza

Otras razones del silencio impactante del PJ en Mendoza tiene que ver con la nueva instancia electoral a la que está sometido, debido a la decisión de desdoblar las elecciones legislativas o de medio término, como mejor se definen en el plano nacional.

Aquí prima la picardía de la política vernácula, por sobre cualquier otro valor republicano. Elecciones chiquitas, muy fuera de calendario, que tienden a confundirse con la apatía generalizada, la escasa participación ciudadana y, con eso, las mayores posibilidades de los aparatos partidarios para imponerse.

emir félix matías stevanato conferencia pj cierre campaña-6 (2) La "épica" del peronismo en Mendoza: retener la mayoría en los Concejos Deliberantes de San Rafael y Maipú. Revancha menor para febrero de 2026. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Mendoza

Aunque parezca increíble el proceso electoral en Mendoza no terminó todavía. Seguirá el 22 de febrero de 2026, en las siguientes comunas justicialistas: Maipú, Santa Rosa, La Paz y San Rafael. También en Rivadavia (Sembrar) y Luján de Cuyo (PRO).

Matías Stevanato es el hombre fuerte de Maipú pero al mismo tiempo también es otro de los derrotados de octubre pasado, secundando en la lista y en el liderazgo del "nuevo" peronismo mendocino a Félix. Ha hecho del silencio su prédica y pone todo su futuro político en juego en las elecciones a concejales del próximo año. Un triunfo salvaría la ropa, con toda la furia. Y no mucho más.

Para quien esto escribe es por ahora un misterio tanto silencio: o prefieren no levantar olas o no hay olas para levantar, ni siquiera un charco de agua.

Solo decir que para el gran elector en las sombras el maipucino debería transformarse en la nueva cara del peronismo. Está comprobado que ser sanrafaelino es ser mendocino sin chances electorales en la general. El pago no tan chico del sur provincial aún sigue delimitando las aspiraciones de sus políticos.

Una tarea encomiable para el peronismo es la de presentar nuevos "embajadores de marca", si se tiene en cuenta que Mendoza es uno de los electorados más reacios al kirchnerismo, incluso desde los días en que este movimiento era el poder y sus palabras las encíclicas para una sociedad luego defraudada, empobrecida y enojada.

Justamente esta interna del peronismo nacional, la entablada entre CFK y sus familiares, contra el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, se replica con menos estruendo en Mendoza.

El rumor sobre la postulación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de la senadora ultra mega archi plus ultra kirchnerista Anabel Fernández Sagasti provocó, al menos en tres de las fuentes consultadas, la calificación de "bolazo" atómico.

La interna de Mendoza siempre estará resuelta contra CFK, una fuerza diezmada y en extinción, si es que alguna vez existió eso entre los mendocinos. La interna de Mendoza siempre estará resuelta contra CFK, una fuerza diezmada y en extinción, si es que alguna vez existió eso entre los mendocinos.

Resumen del peronismo mendocino: por ahora, tensa calma, silencio a viva voz y agazapados a la espera de un error de los contrarios. Juegan de contragolpe.