Emir Félix reconoció la derrota del PJ: "La tendencia nacional nos arrolló"

"Estamos al 25%"
"Es una elección compleja, no solamente en Mendoza, sino en todo el territorio nacional. Más allá de la situación de los números precisos que vamos a poder informar después de las 21, respetando la ley electoral. Un dato importante, el justicialismo respecto a la última elección ha crecido a nuestro entender, a los números que estamos manejando. Estamos en 25 puntos, más o menos. Es decir, hemos mejorado en relación a la última elección la cantidad de votantes", señaló Germán Gómez.
"Estaba adentro de los números que nosotros veníamos manejando en la provincia. La diferencia todavía no está dada, porque hay un montón de mesas de zonas alejadas que se están cargando. Después de las 21 vamos a tener esa información. Lo que sí podemos decir es que hay una sola fuerza opositora en relación a las otras fuerzas que ha crecido enormemente, que es el justicialismo. En la última elección tuvimos números cerca del 14%, hoy estamos superando el 25%".
"El justicialismo siempre ha hecho una autocrítica profunda. Nosotros hemos venido trabajando con muchísima humildad. Hay una corriente de un proceso que ha cambiado en relación a la elección que tuvimos hace muy poco en la provincia de Buenos Aires. Hoy los números son diferentes. Evidentemente hay otras razones, habrá que analizarlas con mucha profundidad y seguir trabajando".
Sobre si el resultado alcanza para poner un límite a la gestión de Milei, señaló: "Por supuesto que sí, llevamos un diputado que va a cumplir una función importante, ha sido un intendente exitoso, ha trabajado y va a cumplir con su palabra de ser un diputado activo, que no solamente defienda los intereses del sur, sino los de todos los mendocinos en el contexto nacional".
Germán Gómez tras la derrota del PJ en las elecciones legislativas
