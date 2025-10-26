Emir Félix reconoció la derrota del PJ: "La tendencia nacional nos arrolló"

Live Blog Post

Emir Félix reconoció la derrota

El presidente del PJ de Mendoza llegó al búnker del peronismo y brindó sus primeras sensaciones tras conocerse los resultados electorales. "La tendencia nacional nos arrolló", manifestó. De mantenerse esta tendencia, se trata del único de los candidatos del peronismo que ingresó al Congreso nacional. Los cinco restantes serán de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

"Este camino de reconstrucción sigue. Hay que pensar de dónde venimos. Venimos de una situación muy compleja donde todas las elecciones legislativas han sido difíciles y hemos perdido mucha presencia territorial. Y esa presencia territorial se ha recuperado. En elecciones pasadas en departamentos importantes salimos como cuarta fuerza y hoy volvimos a ser la segunda fuerza".

"Hay una tendencia nacional que nos arrolló y ha tenido el presidente un aval de la población en general para seguir adelante en la política que está llevando adelante".

"Hemos hecho una elección superadora por todas las elecciones legislativas que hemos tenido".

"Tenemos dificultad para sumar la segunda banca. Pero esperamos tener un poquito más avanzado el escrutinio".