Emir Félix llegó al búnker cabizbajo, tras la derrota del peronismo.&nbsp;&nbsp;
Emir Félix reconoció la derrota del PJ: "La tendencia nacional nos arrolló"

El frente peronista Fuerza Justicialista Mendoza montó un comando de campaña en la sede del sindicato UPCN. Ya ingresó el presidente del PJ.

Gianni Pierobon

El peronismo de Mendoza espera conocer los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas con la esperanza de obtener dos bancas en el Congreso de la Nación. Sin embargo, sus dirigentes ya reconocen la derrota y la victoria de La Libertad Avanza. El objetivo de Fuerza Justicialista Mendoza era duplicar la magra performance electoral que había obtenido el justicialismo local en las elecciones del 2023.

Emir Félix reconoció la derrota

El presidente del PJ de Mendoza llegó al búnker del peronismo y brindó sus primeras sensaciones tras conocerse los resultados electorales. "La tendencia nacional nos arrolló", manifestó. De mantenerse esta tendencia, se trata del único de los candidatos del peronismo que ingresó al Congreso nacional. Los cinco restantes serán de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

"Este camino de reconstrucción sigue. Hay que pensar de dónde venimos. Venimos de una situación muy compleja donde todas las elecciones legislativas han sido difíciles y hemos perdido mucha presencia territorial. Y esa presencia territorial se ha recuperado. En elecciones pasadas en departamentos importantes salimos como cuarta fuerza y hoy volvimos a ser la segunda fuerza".

"Hay una tendencia nacional que nos arrolló y ha tenido el presidente un aval de la población en general para seguir adelante en la política que está llevando adelante".

"Hemos hecho una elección superadora por todas las elecciones legislativas que hemos tenido".

"Tenemos dificultad para sumar la segunda banca. Pero esperamos tener un poquito más avanzado el escrutinio".

Amplia derrota del peronismo

Con los primeros resultados electorales, se supo que Fuerza Justicialista Mendoza obtuvo el 25% de los votos, muy por debajo de los 53% que consiguió La Libertad Avanza. De esta manera, son 4 los candidatos de los oficialismos que ingresarán a la cámara de diputados nacional, mientras que solo el presidente del PJ local, Emir Félix, ingresará al Congreso.

"Estamos al 25%"

"Es una elección compleja, no solamente en Mendoza, sino en todo el territorio nacional. Más allá de la situación de los números precisos que vamos a poder informar después de las 21, respetando la ley electoral. Un dato importante, el justicialismo respecto a la última elección ha crecido a nuestro entender, a los números que estamos manejando. Estamos en 25 puntos, más o menos. Es decir, hemos mejorado en relación a la última elección la cantidad de votantes", señaló Germán Gómez.

"Estaba adentro de los números que nosotros veníamos manejando en la provincia. La diferencia todavía no está dada, porque hay un montón de mesas de zonas alejadas que se están cargando. Después de las 21 vamos a tener esa información. Lo que sí podemos decir es que hay una sola fuerza opositora en relación a las otras fuerzas que ha crecido enormemente, que es el justicialismo. En la última elección tuvimos números cerca del 14%, hoy estamos superando el 25%".

"El justicialismo siempre ha hecho una autocrítica profunda. Nosotros hemos venido trabajando con muchísima humildad. Hay una corriente de un proceso que ha cambiado en relación a la elección que tuvimos hace muy poco en la provincia de Buenos Aires. Hoy los números son diferentes. Evidentemente hay otras razones, habrá que analizarlas con mucha profundidad y seguir trabajando".

Sobre si el resultado alcanza para poner un límite a la gestión de Milei, señaló: "Por supuesto que sí, llevamos un diputado que va a cumplir una función importante, ha sido un intendente exitoso, ha trabajado y va a cumplir con su palabra de ser un diputado activo, que no solamente defienda los intereses del sur, sino los de todos los mendocinos en el contexto nacional".

Germán Gómez tras la derrota del PJ en las elecciones legislativas

Llegan al búnker los legisladores sanrafaelinos

Los legisladores sanrafaelinos del peronismo fueron de los primeros dirigentes en llegar al búnker, encabezados por Germán Gómez, diputado provincial y presidente del interbloque PJ-Frente Renovador Línea Nacional.

Esperan la llegada de dirigentes

La dirigencia de Fuerza Justicialista Mendoza estará esperando los resultados oficiales en el comando de campaña que se montó en la sede del sindicato UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), ubicada en la calle Montecaseros de la Ciudad de Mendoza.

Si bien se especula con un triunfo arrasador del frente oficialista La Libertad Avanza+Cambia Mendoza con un ventaja que rondaría los 20 puntos sobre el peronismo, el frente Fuerza Justicialista Mendoza espera festejar si logra conseguir que los dos candidatos principales del espacio, Emir Félix y Marisa Uceda, obtengan una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Bunker PJ Mendoza 2

