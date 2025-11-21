Dos cortes imprevistos de agua por acción de terceros

Aguas Mendocinas (Aysam) informó la interrupción del suministro de agua potable en dos sectores importantes del Gran Mendoza. Ambos incidentes responden a la misma causa: roturas en caños maestros provocadas por maniobras de terceros ajenos a la empresa sanitaria.

La situación obligó a cortar el abastecimiento para permitir las tareas de reparación y evitar pérdidas mayores en la red de distribución. A continuación, se detallan los perímetros afectados por estos incidentes simultáneos.

El primer corte de servicio impacta un área significativa delimitada por arterias principales. La falta de suministro comprende el tramo que va desde calle Paso de Los Andes hasta Gobernador Videla .

En el sentido transversal, la afectación se extiende desde el eje conformado por las calles Mariano Moreno, Hipólito Yrigoyen y Brasil , hasta llegar al límite de Aguado, Carlos Pellegrini y Ayacucho .

De manera paralela, otra rotura de infraestructura mayor dejó sin servicio a una segunda zona. Este perímetro abarca desde calle Alberdi hasta Avellaneda .

El corte también comprende el área situada entre el lateral sur del Acceso Este y la calle Godoy Cruz.

Personal técnico y cuadrillas operativas de Aguas Mendocinas trabajan en ambos puntos para reparar los ductos dañados. Ante esta situación, se solicita a la población de las zonas mencionadas hacer un uso responsable y solidario del agua potable. Se recomienda mantener una pequeña reserva de agua embotellada para consumo personal y no usar el recurso para riego, lavado de veredas o llenado de piletas hasta que se normalice la situación.