Los daños del viento en Mendoza: Defensa Civil intervino en 280 incidentes

El temporal que atravesó Mendoza el jueves provocó una gran cantidad de daños de acuerdo al relevamiento de Defensa Civil.

El temporal que atravesó Mendoza el jueves provocó una gran cantidad de daños de acuerdo al relevamiento de Defensa Civil. En menos de 24 horas se registraron 280 intervenciones en toda la provincia, con pedidos de asistencia por árboles caídos, cables sueltos y cortes eléctricos. El organismo sostuvo un monitoreo permanente ante la magnitud de las ráfagas, que impactaron de forma desigual en cada región.

La mayor concentración de incidentes ocurrió en Tupungato, donde el viento desplomó 15 árboles y provocó la caída de 50 ramas. Ese departamento finalizó la jornada con 65 intervenciones. Tunuyán también sufrió un escenario complejo: allí se contabilizaron 57 árboles caídos y cuatro incendios de campo, cerrando con 61 casos.

arboles 1 Desde la Municipalidad de Tunuyán pidieron transitar con precaución. Municipalidad de Tunuyán El sur provincial no se quedó atrás. En Malargüe, las ráfagas generaron 20 árboles caídos y desprendieron 25 ramas, totalizando 45 reportes. Aunque no se trató de viento Zonda, Luján de Cuyo enfrentó un daño severo con 25 árboles caídos, ocho cables cortados y diez ramas de gran tamaño en el suelo. En todos los casos, los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para despejar calles y asistir a los vecinos.

En el Gran Mendoza, los inconvenientes fueron más aislados, pero aun así requirieron intervención. Ciudad y Las Heras reportaron dos árboles caídos cada una, mientras que Guaymallén fue uno de los departamentos más golpeados con seis árboles caídos y la voladura de un techo. Maipú confirmó tres árboles caídos y Godoy Cruz, cuatro, además de dos personas lesionadas cuando un árbol cayó sobre la moto en la que circulaban.

Hay árboles caídos en distintas zonas de Tunuyán. Hay árboles caídos en distintas zonas de Tunuyán. Municipalidad de Tunuyán. La zona Este también sintió con fuerza el efecto del viento. San Martín registró 30 intervenciones entre árboles y ramas caídas; Junín confirmó cinco árboles en el suelo; y La Paz comunicó un hecho puntual donde un árbol cayó sobre una moto. En Lavalle se reportó la caída de un árbol y un cable, y en Rivadavia solo se informó un incendio vinculado al temporal.