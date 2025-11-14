Fin de semana con tormentas severas: se esperan hasta 100 mm, ráfagas y granizo

Se repite nuevamente el patrón de tiempo con tormentas severas este fin de semana, en el centro y norte de Argentina este fin de semana.

La atmósfera está presentando un comportamiento dinámico típico del mes de noviembre, donde los contrastes térmicos entre masas de aire marcan una etapa de gran variabilidad climática, ya que son capaces de generar fenómenos meteorológicos de intensidad significativa. El sábado 15 de noviembre, las tormentas se concentrarán en el área Pampeana, mientras que el domingo 16 el sistema se desplazará hacia el Litoral y el noreste argentino, donde podrían presentarse desarrollos de intensidad fuerte e incluso severa.

Potencial para tormentas fuertes El escenario del fin de semana será particularmente favorable para el desarrollo de tormentas fuertes a severas. Por un lado, la persistencia de viento del norte aportará humedad y temperaturas elevadas, generando una masa de aire cálido y muy inestable. Por otro, el avance de un frente frío desde la Patagonia actuará como el detonante principal, promoviendo la formación de potentes tormentas.

lluvias El escenario del fin de semana será particularmente favorable para el desarrollo de tormentas fuertes a severas. Archivo MDZ. Para el sábado se estiman precipitaciones generalizadas en el centro del país. La Pampa, el oeste de Buenos Aires y sectores de Córdoba podrían registrar episodios localizados de viento severa con ráfagas intensas, granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. A medida que el frente avance hacia el norte, la inestabilidad se intensificará sobre el Litoral y el noreste argentino, con lluvias y tormentas que podrían acumular hasta 100 mm en forma localizada, lo que podría generar inconvenientes en áreas rurales o urbanas vulnerables.

Mejora drástica con descenso de temperatura A partir del lunes 17, entra una masa de aire más fresca y seca, lo que provocará una drástica y generalizada mejora del tiempo en prácticamente todo el territorio nacional.

Pero este descenso térmico será transitorio, ya que hacia mediados de la próxima semana se espera un ascenso de las temperaturas, con valores normales o incluso superiores a los promedios estacionales, dando lugar a un período más estable y cálido.