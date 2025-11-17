130 km de viento en Santa Cruz: las impactantes imágenes de Puerto Deseado tras el alerta naranja

La ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, se encuentra actualmente bajo alerta naranja por el viento.

Las autoridades pidieron a los habitantes quedarse en sus casas. Foto: gentileza de Gustavo Alegre y vecinos.

Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para la localidad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, por posibles condiciones climáticas severas. Según pudo saber MDZ, actualmente la ciudad se ve afectada con ráfagas de viento muy intensas que llegan a los 130 km/h.

Las impactántes imágenes de Puerto Deseado Puerto Deseado Viento Video: Juan Mateo Aberastain. puerto deseado viento Foto: gentileza de Gustavo Alegre y vecinos. puerto deseado viento II Foto: gentileza de Gustavo Alegre y vecinos. Así está Puerto Deseado actualmente En diálogo con MDZ, Gustavo Alegre, periodista y dueño del medio local Clipping 3.0, explicó que tanto la intendencia como el gobierno de Santa Cruz pidieron a los habitantes de la ciudad quedarse en sus casas y no circular por las calles en la medida de lo posible.

Con respecto a los servicios, hay muchas casas sin luz y la atención médica se reforzó en las guardias del hospital, por lo que se encuentran cerrados los centros de atención primarios. El Municipio, por su parte, está cerrado y están funcionando únicamente las áreas esenciales, como Protección Civil.

Puerto Deseado Viento II Juan Mateo Aberastain Por otro lado, tanto las rutas nacionales como provinciales se encuentran cerradas. En Comodoro Rivadavia, a 300 km de Puerto Deseado, también se están registrando destrozos.