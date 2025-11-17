El reconocido oftalmólogo mendocino Roger Zaldivar fue premiado en el Senado de la Nación

El hijo de Roberto Zaldivar ya había recibido una distinción internacional y fue en base a esos logros que fue reconocido en el Congreso. De qué se trata la Mención de Honor al Valor Científico.

El médico oftalmólogo mendocino Roger Zaldivar, hijo de su colega también de la provincia, Roberto Zaldivar, fue reconocido en el Senado de la Nación en raíz de sus últimos logros en esa disciplina de la medicina. Roger es actualmente el director general del Instituto Zaldivar en Mendoza y fue presidente de la Alianza de Cirugía Refractiva entre 2018 y 2021.

El reconocimiento fue entregado por los senadores mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez, "por su compromiso con el cuidado de la salud visual y su incansable dedicación en el campo de la oftalmología". En una publicación en sus redes sociales, la senadora aseguró que es un "orgullo reconocer el trabajo, el compromiso y la innovación que aporta Mendoza al país y al mundo".

El acto se llevó a cabo el miércoles pasado en el Salón Azul del Congreso Nacional y los profesionales recibieron la Mención de Honor al Valor Científico. Este galardón está destinado a brindar reconocimiento al desempeño de aquellas personas u organizaciones que se han destacado en todo lo que concierne a la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. Asistieron varios senadores y senadoras, autoridades de ese recinto y otros diputados.

"Para mí es un gran privilegio este reconocimiento, la verdad no me lo esperaba. Me siento super honrado y muy agradecido por esta oportunidad. Ha sido un año muy importante para nosotros y este reconocimiento hace que redoblemos nuestros esfuerzos con todo mi equipo de trabajo en todo lo que venimos estamos haciendo, que está teniendo mucha repercusión internacional", señaló Zaldivar.

Roger Zaldivar había sido premiado en abril pasado al ser parte de la Power List 2025, un ranking que reconoce a los 50 líderes mundiales en las distintas áreas de la oftalmología, creado por la revista especializada The Ophthalmologist. Fue destacado en la categoría Innovación gracias a la creación de un software llamado ICLguru, que mediante inteligencia artificial ofrece recomendaciones sobre el tamaño de las lentes intraoculares fáquicas (LIO fáquicas).