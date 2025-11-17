El reconocido oftalmólogo mendocino Roger Zaldivar fue premiado en el Senado de la Nación
El hijo de Roberto Zaldivar ya había recibido una distinción internacional y fue en base a esos logros que fue reconocido en el Congreso. De qué se trata la Mención de Honor al Valor Científico.
El médico oftalmólogo mendocino Roger Zaldivar, hijo de su colega también de la provincia, Roberto Zaldivar, fue reconocido en el Senado de la Nación en raíz de sus últimos logros en esa disciplina de la medicina. Roger es actualmente el director general del Instituto Zaldivar en Mendoza y fue presidente de la Alianza de Cirugía Refractiva entre 2018 y 2021.
El reconocimiento fue entregado por los senadores mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez, "por su compromiso con el cuidado de la salud visual y su incansable dedicación en el campo de la oftalmología". En una publicación en sus redes sociales, la senadora aseguró que es un "orgullo reconocer el trabajo, el compromiso y la innovación que aporta Mendoza al país y al mundo".
El acto se llevó a cabo el miércoles pasado en el Salón Azul del Congreso Nacional y los profesionales recibieron la Mención de Honor al Valor Científico. Este galardón está destinado a brindar reconocimiento al desempeño de aquellas personas u organizaciones que se han destacado en todo lo que concierne a la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. Asistieron varios senadores y senadoras, autoridades de ese recinto y otros diputados.
Roger Zaldivar recibió el reconocimiento del Senado
"Para mí es un gran privilegio este reconocimiento, la verdad no me lo esperaba. Me siento super honrado y muy agradecido por esta oportunidad. Ha sido un año muy importante para nosotros y este reconocimiento hace que redoblemos nuestros esfuerzos con todo mi equipo de trabajo en todo lo que venimos estamos haciendo, que está teniendo mucha repercusión internacional", señaló Zaldivar.
Roger Zaldivar había sido premiado en abril pasado al ser parte de la Power List 2025, un ranking que reconoce a los 50 líderes mundiales en las distintas áreas de la oftalmología, creado por la revista especializada The Ophthalmologist. Fue destacado en la categoría Innovación gracias a la creación de un software llamado ICLguru, que mediante inteligencia artificial ofrece recomendaciones sobre el tamaño de las lentes intraoculares fáquicas (LIO fáquicas).
Un software que viene creciendo exponencialmente en su utilización, ya que son más de 180 clínicas de 60 países las que lo han incorporado hasta el momento.
Sobre los comentarios que llevó a cabo la revista sobre el profesional mendocino, destacaron su "profundo compromiso" con el servicio a la comunidad, ofreciendo su atención gratuita en comunidades vulnerables. Así como también destacaron que sea un "defensor activo del acceso equitativo a la atención médica".
De hecho, su padre Roberto ya había sido reconocido en este listado en otras oportunidades, cuando se elegían 100 oftalmólogos. Su hijo continúa el legado y es por eso que fue reconocido en el Congreso.