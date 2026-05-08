Roger Zaldivar, a pleno con la medicina predictiva gracias a la IA

En el tercer capítulo del ciclo Management 2030 presentado por La Nación, piloteado por José del Rio, se destacó la participación de Roger Zaldivar explicando cómo el reputado centro oftalmológico nacido en Mendoza trabaja en medicina predictiva utilizando herramientas de la Inteligencia Artificial .

Roger Zaldivar está en el listado de los 50 oftalmólogos más destacados a nivel mundial.

Pocos saben que viene desarrollando un plan de medicina predictiva. Pocos saben que viene desarrollando un plan de medicina predictiva.

Y todo gracias a las ventajas que proporciona la IA.

El ciclo televisivo se propone como un encuentro que busca analizar el impacto en la eficiencia y en la toma de decisiones de las empresas.

Roger Zaldivar

"Lo que nosotros hicimos hace un par de años fue consolidar toda la información que teníamos de muchísimos años y pudimos trabajar sobre esos datos muy estandarizados para hacer medicina predictiva", deslizó.

Y lo ejemplificó: "Tenés 30 mil pacientes muy bien constatados. ¿Qué va a pasar con este paciente número 30,001. O con este que es el 30,002?".

Roger explicó que existen patrones muy parecidos y la medicina está absorbiendo eso para predecir qué es lo que va a pasar. Roger explicó que existen patrones muy parecidos y la medicina está absorbiendo eso para predecir qué es lo que va a pasar.

Inteligencia Artificial

En otro tramo fue más preciso, al afirmar que con la IA el gran cambio en su trabajo es que entra al quirófano sabiendo con muchísima precisión qué tipo de lente y qué tamaño de lente son los ideales para ese paciente.

"Hoy lo hacemos con una precisión que nos deja tranquilísimos", confesó.

La medicina predictiva redefine la atención médica al modelar no solo lo que un paciente tiene hoy, sino también la trayectoria que probablemente seguirá.

La fortaleza de este nuevo paradigma reside en su capacidad para combinar conjuntos de datos heterogéneos en modelos coherentes.