Por fuertes vientos, suspenden las clases presenciales en un departamento de Mendoza

La Dirección General de Escuelas anunció, una vez más, la suspensión de clases en un departamento del sur de Mendoza.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó este viernes la suspensión de clases presenciales en Malargüe, por fuertes ráfagas de viento. La medida será para el turno mañana en todo el departamento sureño.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la DGE informa que este viernes 8 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.