El Gobierno defendió la decisión de suspender las clases: "Entendimos que fue la mejor solución"

La gran polémica y controversia en Mendoza se desató este jueves a raíz de la tardía decisión del Gobierno de suspender las clases en toda la provincia por la llegada de la ola polar y por ende, las bajas temperaturas que se registraron temprano en toda la provincia.

Si bien la Dirección General de Escuelas (DGE) ya tenía la advertencia de Contingencias Climáticas y Defensa Civil respecto al pronóstico de bajas temperaturas para ayer y hoy, tomó una decisión este miércoles que luego modificó tarde: a la suspensión de clases en zona Sur, Valle de Uco, zona Este y zona de Montaña que se había anunciado ayer por la noche; le sumó esta mañana pasadas las 6.30 la suspensión total en la provincia, es decir, agregando al Gran Mendoza al resto de las comunas.

Esta medida generó problemas en decenas de familias mendocinas, ya que en muchos casos había chicos que ya habían tomado sus respectivos micros o transportes para asistir a los centros educativos y llegar a tiempo; o padres que no podían prever con antelación dónde dejar a los menores al no tener clases presenciales.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, dialogó con la prensa este jueves luego de la inauguración de consultorios externos del hospital Lencinas y mencionó que la jornada podría haber sido peor en términos de accidentes automovilísticos con las clases normales.

Además señaló que si bien "lo ideal es avisar antes y con tiempo" esta medida "fue la mejor solución" que pudieron tomar.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema. Prensa Gobierno

"Tenemos un problema que creo que es el que tenemos los mendocinos en general y es que dependemos de pronósticos. Lamentablemente, si nosotros pudiésemos saber cinco o 10 días antes con exactitud qué va a pasar, sería para más fácil para todos, porque obviamente, las decisiones que toma el Gobierno impactan en buena parte de la población", planteó.

Respecto a esta medida, dijo que "lamentablemente, como muchas veces pasa con el viento Zonda, la evaluación de la situación se da con un pronóstico más certero, y el más certero se da a medida que va llegando el día", por lo que justificó en cierta medida la acción de la DGE esta mañana temprano.

Y agregó: "Ustedes vieron lo que fue esta mañana, la cantidad de accidentes que hubo por toda Gran Mendoza y con la mitad de gente circulando por la suspensión de clases, hablando en términos lineales".

De igual forma, aclaró que "lo ideal es avisar antes y avisar con tiempo, no tenemos ninguna duda".

Natalio Mema agregó que "tenemos el imponderable que es un pronóstico y depende de qué nos digan que va a pasar con el clima, y es una incertidumbre que tenemos todos".

Además agregó que la suspensión de clases conlleva una situación mayor en las familias: "Sabemos que son medidas muy complicadas, porque la escuela hoy significa mucho más que un día de clases, significa una persona que puede ir a trabajar, significa un chico que está llegando a un lugar donde come. Muchas veces la escuela tiene mejores condiciones, incluso de calefacción que el lugar a donde viven las personas. Es muy grande el universo escolar, y sabemos las complicaciones que trae. Pero también tenemos que ser conscientes de que, en momentos de fenómenos que son más bien extremos, todo eso con los chicos en la calle podría haber sido más complicado", sostuvo.

Y cerró: "Lógicamente, lo mejor es poder avisar con tiempo. Tenemos el problema del pronóstico pero entendimos que fue la mejor solución la que hemos dado hoy".

A su vez, adelantó que esta noche cerca de las 21, la DGE avisará qué ocurrirá con las clases de mañana.