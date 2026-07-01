Suspendieron las clases presenciales en el turno tarde: las zonas afectadas
La Dirección General de Escuelas suspendió las clases presenciales del turno tarde en varias zonas de Mendoza.
La Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó que por las condiciones meteorológicas "extremas" suspendieron las clases presenciales del turno tarde de la zona sur, Valle de Uco, Uspallata, Poterillos, Cacheuta y la zona este de Mendoza.
La medida sigue en Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe y las localidades de Potrerillos y Uspallata y se extiende a San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.