Internet de las cosas: lanzan una red híbrida 5G que promete revolucionar el agro

La disponibilidad de nuevas soluciones de conectividad para internet de las cosas ( IoT ) continúa ampliando las posibilidades de digitalización de las actividades productivas en Argentina. En ese contexto, se anunció el lanzamiento de una red híbrida que integra cobertura satelital y celular, con el objetivo de mantener la transmisión de datos de forma continua tanto en áreas urbanas como en regiones remotas, una característica especialmente relevante para el sector agropecuario.

El anuncio fue realizado por la empresa Myriota, especializada en conectividad satelital para IoT, que presentó una actualización de su red HyperPulse y de su dispositivo de seguimiento AssetHawk. La novedad consiste en incorporar conectividad celular a una infraestructura que ya operaba mediante enlaces satelitales, permitiendo que los dispositivos cambien automáticamente entre ambas tecnologías según la disponibilidad de cobertura, sin intervención del usuario.

En un país con grandes extensiones productivas y establecimientos ubicados lejos de los centros urbanos, la conectividad continúa siendo uno de los principales desafíos para la digitalización del agro. La posibilidad de mantener comunicación permanente entre sensores, equipos y plataformas de gestión permite ampliar el uso de herramientas de monitoreo en campos donde la cobertura celular resulta limitada o inexistente.

La red híbrida anunciada busca responder a esa necesidad mediante un sistema que selecciona automáticamente la red más conveniente para transmitir cada mensaje, ya sea utilizando infraestructura celular cuando está disponible o recurriendo al enlace satelital cuando el activo se encuentra fuera de cobertura terrestre. Este modelo elimina la necesidad de administrar contratos, plataformas o proveedores diferentes para cada tecnología, ya que la operación se realiza bajo una única infraestructura de conectividad.

Entre los principales usos previstos para este tipo de soluciones aparecen el seguimiento de maquinaria agrícola, el monitoreo de equipos distribuidos en distintos establecimientos, el control de tanques y silos, la supervisión de bombas de riego, el monitoreo ambiental mediante sensores y el rastreo de activos que se desplazan constantemente entre zonas urbanas y rurales.

También puede facilitar el control de remolques, contenedores y otros equipos logísticos que alternan recorridos por rutas con operaciones en establecimientos alejados de las redes tradicionales. La continuidad en la transmisión de datos permite mantener información actualizada sobre ubicación, estado operativo o variables medidas por sensores, independientemente del tipo de cobertura disponible en cada momento.

Crecimiento del Internet de las Cosas

Según datos citados durante el anuncio, ABI Research estima que las conexiones IoT basadas en redes no terrestres pasarán de 2,08 millones en 2024 a cerca de 14 millones en 2032, impulsadas por una tasa de crecimiento anual compuesta del 26,9%. Ese crecimiento refleja una mayor adopción de soluciones que combinan conectividad terrestre y satelital para responder a necesidades de industrias que operan en territorios extensos o con infraestructura limitada.

Además del agro, entre los sectores que pueden beneficiarse aparecen la minería, la energía y la logística, donde el monitoreo remoto de activos distribuidos constituye una herramienta para mejorar la eficiencia operativa y reducir tiempos de inactividad.

Cobertura continua y menor complejidad

La red presentada cumple con el estándar 3GPP Release 17 para redes no terrestres (NTN) y ofrece cobertura híbrida en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Australia, Nueva Zelanda y Arabia Saudita, con planes de expansión hacia otros mercados durante este año. De acuerdo con la información difundida por la compañía, el sistema prioriza automáticamente la red de menor costo disponible para cada transmisión, buscando optimizar el gasto operativo de las implementaciones de IoT a gran escala.

El dispositivo AssetHawk fue desarrollado para operar sobre esta infraestructura híbrida e incorpora integración con sensores BLE, permitiendo concentrar información proveniente de distintos dispositivos en un único equipo de seguimiento. La disponibilidad comercial de la conectividad híbrida entre HyperPulse y AssetHawk está prevista para finales de este mes, según informó la empresa durante el lanzamiento.