Banco Nación activa un descuento clave para cargar nafta en julio

Cargar combustible volvió a ser una decisión que muchos automovilistas organizan con calendario en mano. En ese escenario, Banco Nación mantiene durante julio un beneficio para quienes buscan reducir el gasto mensual en nafta o gasoil, con un descuento disponible en estaciones de servicio adheridas y bajo condiciones específicas de pago.

La promoción forma parte de Semana Nación y apunta a los clientes de la entidad que utilicen medios digitales al momento de abonar. El esquema contempla un ahorro del 20% en combustibles los días viernes, con un tope de reintegro mensual de $10.000 por cliente. La vigencia informada se extiende hasta el 31 de agosto de 2026.

El beneficio se aplica en compras presenciales realizadas en estaciones adheridas al programa . Entre las marcas incluidas figuran YPF, Shell, Axion, Gulf y Dapsa, aunque la recomendación principal es verificar antes de cargar si la estación elegida participa de la promoción. No todos los comercios de una misma bandera necesariamente aplican el mismo beneficio, por lo que ese paso puede evitar confusiones al momento del pago.

La clave está en el medio utilizado para abonar. Para acceder al reintegro, el cliente debe pagar desde la aplicación BNA+ mediante MODO y usar tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación . Es decir, no alcanza con ser cliente del banco ni con cargar combustible un viernes: el beneficio exige cumplir con la modalidad de pago definida en las bases de la promoción.

El límite de devolución es de $10.000 por mes y por cliente. Como el descuento es del 20%, el reintegro máximo se alcanza con consumos de hasta $50.000 dentro del período mensual y en las condiciones establecidas. Una vez cubierto ese monto, las cargas posteriores ya no suman más devolución dentro del mismo mes.

Julio cuenta con varios viernes, por lo que quienes usan el auto todos los días pueden distribuir sus cargas para intentar aprovechar mejor el beneficio. Sin embargo, el ahorro real dependerá del consumo de cada usuario, del precio del combustible elegido y de la disponibilidad de estaciones adheridas cerca de su zona habitual de circulación.

Qué revisar antes de pagar

Antes de pasar por el surtidor, conviene chequear tres datos: que sea viernes, que la estación figure dentro del listado de comercios adheridos y que el pago se realice con las tarjetas habilitadas desde MODO BNA+. También es recomendable conservar el comprobante de la operación hasta verificar que el reintegro se vea reflejado correctamente.

Este tipo de promociones ganó peso en los últimos meses porque el combustible se convirtió en uno de los gastos que más se planifican dentro del presupuesto familiar. Para quienes dependen del auto para trabajar, estudiar o trasladarse todos los días, organizar las cargas según los descuentos disponibles puede representar una diferencia concreta al cierre del mes.

La propuesta de Banco Nación se suma a otras estrategias de ahorro que ofrecen bancos, billeteras virtuales y petroleras. Por eso, antes de cargar, también puede ser útil comparar beneficios: algunas promociones tienen porcentajes más altos, otras ofrecen topes mayores y otras solo aplican en determinados días o estaciones. En este caso, el atractivo está en un esquema simple: viernes, estaciones adheridas, pago con MODO BNA+ y un tope mensual definido.