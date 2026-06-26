Banco Nación: desde cuándo rige la línea de créditos para refinanciar deudas

El Banco Nación (BNA) lanzó una nueva línea de crédito destinada a la regularización de deudas de consumo que se encuentran en situación irregular. La medida permite a los clientes refinanciar sus obligaciones bajo la modalidad de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), con un plazo de devolución que se extiende hasta los 120 meses.

Esta opción está diseñada para personas que se encuentran en las categorías 3, 4 o 5 de la clasificación de deudores establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El propósito técnico de la línea es “ofrecer un instrumento que permita ordenar compromisos vencidos, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y sostener el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo”.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Banco Nación esta iniciativa se enmarca en su “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”.

La entidad estatal busca con esto ampliar las alternativas de solución para individuos que mantienen deudas de consumo, ya hayan sido originadas originalmente en pesos o en la propia modalidad UVA con actualización por CER. El esquema de refinanciación prevé un sistema de amortización mensual de tipo francés.

En cuanto a los costos financieros, la tasa de interés está diferenciada según el perfil del deudor.

Los trabajadores en actividad, jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través del BNA accederán a una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 12%.

Para el resto de los usuarios, que incluye a autónomos y monotributistas que no cobren en la entidad, la tasa será del 14%. “Para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo”, advirtió la institución en sus condiciones.

Un aspecto relevante de la nueva línea es la protección ante la inflación para quienes cobran su sueldo en el banco.

Estos usuarios pueden optar por incluir un tope de cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) mediante el pago de una prima.

“En caso de que la cuota calculada por UVA supere la evolución determinada por el Coeficiente de Variación Salarial, se aplique como referencia el tope asociado a dicho índice”, explicaron desde el BNA.

La convocatoria también alcanza a los deudores “monoproducto” que hayan sido asistidos bajo reglamentaciones para microempresas o emprendedores, siempre que su deuda corresponda a la cartera de consumo.

Esta herramienta se suma a otras ya vigentes, como la unificación de deudas para personas en situación crediticia 1 o 2, y la consolidación de obligaciones financieras mantenidas en otras entidades.

Desde cuándo estará vigente la línea de créditos del Banco Nación

El Banco Nación informó finalmente que esta nueva línea de asistencia técnica estará vigente a partir del lunes 29 de junio.

Los clientes interesados en acceder a la refinanciación o que requieran información adicional sobre los requisitos de ingreso deberán presentarse personalmente en las sucursales de la entidad bancaria.