El dólar no tiene techo y ya roza los $1.500: volvió a subir este miércoles

En otra jornada con movimientos en los mercados cambiarios, el dólar oficial y el dólar blue volvieron a aumentar por tercera vez consecutiva en la semana y ya encabezan un mes con una suba que no cesa. Así quedaron todas las cotizaciones este miércoles.

En concreto, el dólar oficial cerró este miércoles a $1445 para la compra y $1495 para la venta . Es el valor más alto de los últimos meses para un segmento minorista que se mantenía calmo hasta que comenzó junio. Las pantallas del Banco Nación informaron desde la apertura de los mercados este nuevo incremento de $5 hoy y se espera ver cómo evolucionará en lo que queda de la semana.

Uno de los datos más llamativos que se concretaron en la jornada de hoy, es que en lo que va del mes ya subió $50 pesos y se depreció 3,5%, más que la inflación.

Por su parte, el dólar blue subió este miércoles un 1,01%, esto quiere decir que solamente hoy el incremento fue de $15 y es uno de los más importantes en lo que va del año.

El paralelo, en conclusión, cerró hoy a $1500 para la compra y $1520 para la venta.

El dólar mayorista hoy y los financieros

El dólar mayorista, por su parte, registra $1.470 para la compra y $1.479 para la venta, una suba de 0,51% intradía.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP se opera este mediodía en $1.502,95, mientras que el Contado con Liquidación está en $1.551,05.

A sólo once ruedas de que Argentina deba cumplir con el vencimiento de US$4.350 millones con acreedores privados por amortización de capital e intereses de bonos surgidos del canje de deuda que hizo el exministro de Economía Martín Guzmán en agosto de 2020 (Globales y Bonares) el apetito por el dólar no se detiene.