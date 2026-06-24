El precio del oro amenaza quebrar la línea de US$4.000 la onza y cae a mínimos en siete meses

Un dólar más fuerte y las expectativas sobre una suba de los tipos de interés en Estados Unidos generan las condiciones para la baja del oro.

Con un ojo en la crisis de Medio Oriente y otro en la política monetaria que empezará a desarrollar la Reserva Federal de Estados Unidos, el precio del oro marcó este miércoles un desplome a su nivel más bajo en siete meses. El metal precioso testeando el nivel psicológico de los 4.000 dólares la onza.

Una combinación de factores empujaron el precio del oro a ese nivel, en momentos en que el dólar estadounidense se fortaleció y las expectativas de subas en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal en un contexto de rebrote inflacionario impulsado por el alza del petróleo. Así, el que sufrió el impacto es el oro como alternativa de inversión, por los bajos rendimientos.

En la cotización al contado el oro bajó un 2,7%, hasta los 4.002,72 dólares por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos cayeron un 3,1%, hasta los 4.020,90 dólares, a las 12:20 hora del Este de Estados Unidos, señaló el portal Investing.com. Es una tendencia que se viene consolidando, dado que el metal dorado bajó "en cinco de las últimas seis sesiones y acumula tres semanas consecutivas de pérdidas", remarcó el portal.