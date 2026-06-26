Banco Nación mantiene un descuento para cargar nafta y ahorrar hasta $30.000

Llenar el tanque dejó de ser un trámite automático. Muchos conductores ya no eligen solamente la estación más cercana, sino también el día, la aplicación y el medio de pago. En ese escenario, Banco Nación mantiene una promoción que puede aliviar parte del gasto mensual en nafta y gasoil.

El beneficio forma parte del programa Semana Nación y apunta a clientes que carguen combustible en estaciones adheridas. La propuesta ofrece un 20% de descuento los viernes, con un tope de reintegro de $10.000 por mes y por cliente. Como la vigencia se extiende hasta el 31 de agosto de 2026, quienes lo utilicen durante los próximos meses podrían acumular hasta $30.000 de ahorro.

La promoción rige para consumos presenciales en estaciones de servicio adheridas. Dentro del listado aparecen marcas como YPF, Shell, Axion, Dapsa y Gulf, aunque la disponibilidad puede cambiar según la ubicación y el comercio. Por eso, antes de cargar, conviene revisar si la estación participa del programa y si el pago cumple con las condiciones vigentes.

El ahorro no se aplica de cualquier manera. La clave está en respetar el día de la promoción y utilizar los medios habilitados por el banco. En este tipo de beneficios, un detalle menor puede hacer que el reintegro no se active: pagar desde otra billetera, elegir una tarjeta no incluida o cargar en un comercio que no aparece como adherido.

El tope mensual es de $10.000. Eso significa que, una vez alcanzado ese límite, las cargas adicionales del mismo mes ya no generan más devolución dentro de la promoción. Por eso, para quienes usan el auto todos los días, la planificación puede marcar una diferencia concreta.

La cuenta es simple: si el descuento es del 20%, el reintegro máximo se alcanza cuando el consumo llega al monto necesario para cubrir ese tope. A partir de ahí, seguir cargando con la misma promoción no suma más beneficio. En la práctica, conviene ordenar las cargas de los viernes y evitar gastar de más creyendo que todo el consumo tendrá devolución.

Qué revisar antes de cargar

El primer paso es mirar el listado de estaciones adheridas. No todas las bocas de expendio trabajan con las mismas promociones, incluso cuando pertenecen a una marca conocida. También es recomendable conservar el comprobante de pago hasta ver acreditado el reintegro, porque las devoluciones no siempre aparecen en el momento.

Otro punto importante es comparar. Un mismo conductor puede tener a mano descuentos de una petrolera, beneficios de una billetera virtual, promociones de su banco o programas de puntos. El porcentaje más alto no siempre es el más conveniente: a veces pesa más el tope de reintegro, la frecuencia de uso o la posibilidad de aplicarlo en una estación cercana.

El interés por estas promociones creció en un mes en el que los combustibles siguen bajo la lupa. Aunque la actualización de impuestos fue postergada hasta julio, la nafta y el gasoil continúan siendo rubros sensibles para familias, trabajadores y transportistas. En ese contexto, el descuento de Banco Nación se mantiene como una herramienta útil para bajar el gasto sin demasiada vuelta: cargar los viernes, pagar con el medio correcto y verificar antes de pasar por caja.