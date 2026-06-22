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El Banco Nación confirmó un nuevo plan para las familias endeudadas

El Banco Nación suma una nueva solución para ordenar las obligaciones financieras de las familias. Plazos hasta 10 años y modalidad UVA.

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Banco Nación ofrece planes para clientes endeudados.

Banco Nación ofrece planes para clientes endeudados.

En el marco del conjunto de soluciones financieras recientemente anunciado, el Banco Nación confirmó una nueva alternativa destinada a acompañar a sus clientes y prevenir situaciones de mora mediante un préstamo personal de unificación de deudas que está dirigida a personas humanas con cuotas vencidas e impagas en el BNA.

Para aquellos que estén en situación crediticia 1 o 2, el Banco Nación tiene el objetivo de:

  • Evitar el pasaje a mora, preservando el historial crediticio.
  • Reordenar obligaciones, mediante la consolidación de deudas en una sola cuota mensual.
  • Mejorar la capacidad de pago, adecuando plazos y esfuerzo financiero.

Plazos y características del préstamo del Banco Nación

Uno de los principales atributos de la propuesta es su plazo de hasta 120 meses, equivalente a 10 años, lo que permite reducir la exigencia mensual y facilitar el ordenamiento financiero del cliente.

La herramienta se estructura bajo la modalidad UVA, con la opción de cobertura CER-CVS, que permite al cliente abonar la cuota ajustada por salario.

Principales características:

  • Financiamiento de hasta el 100% de la deuda consolidada (máximo $ 100 millones).
  • Sin desembolso de efectivo al cliente, ya que el préstamo se aplica directamente a la cancelación de las obligaciones.
  • Afectación de ingresos del 25% bajo esquema UVA, en línea con criterios prudenciales de evaluación crediticia.
  • Tasa de interés: según la opción seleccionada, con o sin ajuste por CER-CVS.
  • Tasa: 10% + UVA.
  • Cobertura CER-CVS: 1pp. adicional.

Los usuarios interesados podrán gestionar la operación en cualquiera de las sucursales del Banco desde el jueves 25 de junio y consultar condiciones en www.bna.com.ar, o Contact Center de la entidad.

El presente beneficio aplica a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación: en caso de no cumplir con este punto, deberá transferir su cuenta sueldo al BNA.

Con esta propuesta, el Banco reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes con herramientas financieras responsables, orientadas a ordenar sus compromisos y fortalecer su capacidad de pago en el tiempo.

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