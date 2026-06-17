El dólar oficial bajó y el blue sube sin freno: así quedaron las cotizaciones

En una jornada que estuvo marcada por el anuncio de un nuevo superávit fiscal en el mes de mayo, el dólar oficial se comportó a la baja luego de haber aumentado su valor durante la primera jornada hábil de la semana. Así quedaron todas las cotizaciones.

En concreto, el dólar oficial cerró este miércoles a $1400 para la compra y $1450 para la venta en el segmento minorista que reporta el Banco Nación para los usuarios.

Se trata de un leve descenso de $5 en las cotizaciones pensando en que durante el martes las mismas habían aumentado esos cinco pesos.

Mientras tanto, el dólar blue aumentó una vez más en la semana y subió cinco pesos para ubicarse en $1475 para la venta este miércoles. Es la tercera suba consecutiva que tiene el paralelo desde la semana pasada.

El Gobierno nacional mantuvo en mayo el superávit primario, principal ancla del programa económico del presidente, Javier Milei.

El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $ 478.613 millones, producto de un resultado primario de $1.924.367 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.445.754 millones.

“Así, el SPN acumuló en los primeros cinco meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,7% del PIB), reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno”, señaló el parte oficial del Palacio de Hacienda.

Los ingresos totales de mayo alcanzaron los $14.531.657 millones (+27,8% i.a.), mientras que los los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $12.607.290 millones (+30,3% i.a.).