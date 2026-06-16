El dólar subió con un importante salto tras el feriado

El dólar oficial y el dólar blue volvieron a tener movimiento este martes tras el feriado del día lunes en el que no hubo mercados. A su vez, el riesgo país subió levemente y así quedaron todas las cotizaciones hoy.

El dólar oficial subió cerca del final de la jornada unos $5 y cerró en $1405 para la compra y $1455 para la venta. Se trata de un salto del 0,36% en promedio en el primer día hábil de la semana según marcan las pantallas del Banco Nación.

En la misma sintonía, el dólar en su segmento mayorista pegó un salto de $8,50 cerrando a $1436,50 en ese rubro.

El dólar blue fue el que más subió en el arranque oficial de la semana. El paralelo incrementó su valor a $1450 para la compra y $1470 para la venta, con un alza de $10 (o 0,69%) en promedio respecto del cierre del viernes pasado.

El riesgo país corta la tendencia bajista iniciada durante la última semana y sube a los 435 puntos, en una jornada de resultados mixtos.

Las acciones se mueven a la baja, con leves subas en casos particulares, y el Merval retrocede un 2,6% hasta los 3.265.284,62 puntos. En dólares pierde 3,5%.

Los ADR en Nueva York también muestran mayoría de especies a la baja, según verificó Agencia Noticias Argentinas. Únicamente Ternium (0,1%), Globant (0,8%) y Mercado Libre (1,2%) promedian ganancias.

Si bien el indicador que elabora el JP Morgan subió 10 unidades en el día, sigue quedando en valores mínimos desde mayo de 2018.