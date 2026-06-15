El Banco Nación confirmó a cuánto abrirá el dólar tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El dólar oficial y el dólar blue no tuvieron movimientos por el feriado en Argentina. Pero se preparan para volver al ruedo este martes.

El dólar oficial y el dólar blue no tuvieron movimientos en sus cotizaciones este lunes por el feriado y fin de semana largo en la Argentina. Si bien no hubo mercados, el Banco Nación ya confirmó a cuánto abrirá la moneda estadounidense el martes.

Cuando el dólar oficial abra nuevamente estará en $1400 para la compra y $1450 para la venta. Si bien no registró movimientos desde el viernes, el martes puede ser fundamental por el hecho de que durante el fin de semana fue Donald Trump quien anunció el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

La guerra en Medio Oriente tiene un impacto significativo en los mercados, de hecho, las bolsas internacionales se dispararon este lunes en la apertura con subas fuertes tras ese anuncio hecho por el presidente norteamericano. La cumbre entre ambos países se llevará a cabo el próximo viernes 19 de junio ya tiene fecha en la ciudad suiza de Ginebra.

En tanto, el Riesgo País argentino volvía a bajar y se posicionaba en 425 puntos, el valor más bajo en ocho años.

Qué pasará con el dólar blue Luego de no registrar movimientos en el cierre de la semana pasada, el dólar blue abrirá este martes los mercados a $1440 para la compra y $1460 para la venta, según indican los principales sitios especializados en la materia.