Banco Nación y MODO activan nuevos descuentos para ahorrar en supermercados, nafta y compras online

En la última semana completa de junio, los descuentos bancarios vuelven a ocupar un lugar central en la planificación de las compras familiares. Banco Nación y MODO mantienen activo un esquema de beneficios que combina reintegros, cuotas sin interés y promociones por día, con foco en supermercados, combustible, farmacias, indumentaria y consumo cotidiano.

La propuesta forma parte de Semana Nación, el programa de beneficios que la entidad despliega junto con la billetera digital MODO BNA+. La clave está en el medio de pago: en la mayoría de los casos, los usuarios deben abonar desde la app BNA+ o con MODO, escaneando el código QR y seleccionando tarjetas habilitadas del Banco Nación. Los topes, días de vigencia y mínimos de compra varían según cada comercio, por lo que conviene revisar las condiciones antes de pasar por caja.

El rubro con mayor movimiento sigue siendo el de supermercados y mayoristas. Los lunes, ChangoMás mantiene un 20% de reintegro con tope de $25.000 por banco y por mes, siempre que la compra sea de al menos $75.000. A ese beneficio se le puede sumar una promoción adicional del Banco Nación del 10%, con un límite mensual de $20.000, lo que permite mejorar el ahorro final en compras grandes. La ventaja es especialmente atractiva para quienes concentran la compra semanal al inicio de la semana y todavía no agotaron los reintegros de junio.

Los miércoles también aparecen como una jornada fuerte dentro del calendario de descuentos. Banco Nación ofrece reintegros de hasta el 30% en supermercados y mayoristas adheridos, con un tope semanal de $12.000 por cliente, pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard mediante MODO BNA+. En paralelo, ChangoMás cuenta durante junio con una promoción especial del 35%, con devolución máxima de $15.000 por semana. Entre las cadenas y comercios mencionados en los beneficios vigentes figuran Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES Carnicerías, Cabrales y otros locales adheridos.

Las promociones también alcanzan a quienes cargan nafta o gasoil. Los viernes, Banco Nación mantiene un reintegro del 20% en estaciones YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf, con un tope mensual de $10.000 . En Shell, además, se suma un 5% extra con un máximo de $3.000 por mes. Para muchos usuarios, la recomendación es sencilla: si el tanque lo permite, esperar al viernes puede marcar una diferencia concreta en el gasto mensual de movilidad.

Otro segmento con beneficios específicos es el de jubilados que cobran sus haberes a través del Banco Nación. En ese caso, pueden acceder a un 5% de reintegro adicional en supermercados como Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto. La promoción rige de lunes a viernes, con $5.000 semanales y un tope mensual de $20.000, siempre pagando mediante BNA+ MODO. Es un alivio extra para consumos básicos, aunque también está sujeto a los límites establecidos por la entidad.

Cuotas sin interés y promociones fuera del súper

Más allá de alimentos y combustible, Semana Nación incluye beneficios en rubros que suelen tener mayor peso en el presupuesto cuando aparecen compras puntuales. En Tienda BNA+ continúan las opciones de financiación: 12 cuotas sin interés para tarjetas Internacional y Gold, 18 cuotas para Black, Signature y Platinum, 15 cuotas en productos de eficiencia energética, 24 cuotas en motos 0 km y hasta 48 cuotas utilizando la opción Préstamo Nación. También hay acuerdos en indumentaria, tecnología, neumáticos, jugueterías, librerías, ópticas y veterinarias.

En viajes y entretenimiento, el banco mantiene 3 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas y un 15% de descuento sin tope de reintegro para entradas de Caminos y Sabores, una feria que tiene beneficios especiales para clientes de la entidad. A eso se suman promociones en comercios adheridos a MODO, que pueden variar según la marca, la provincia y el banco elegido dentro de la billetera.

La recomendación para aprovechar mejor los descuentos es ordenar las compras según el calendario semanal. Los lunes y miércoles convienen para supermercados, los viernes para combustible, los jueves pueden servir para ópticas o mayoristas puntuales, y los fines de semana aparecen beneficios en cadenas como Día, Disco y Vea. El ahorro final dependerá del comercio, el medio de pago, el monto de la compra y los topes disponibles. Por eso, antes de realizar una operación, conviene ingresar a BNA+ o MODO, consultar las bases vigentes y confirmar si el beneficio sigue activo para ese local.