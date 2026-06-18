Fuerte salto del dólar oficial: subió $20 este jueves

El dólar oficial volvió a subir este jueves. El dólar blue también se movió hacia arriba. Así quedaron las cotizaciones.

En una nueva rueda cambiaria este jueves, el dólar volvió a reaccionar con una marcada suba. Es el incremento más importante que se dio en el mes de junio y también el más contundente de los últimos meses según indican los registros más recientes del 2026.

El dólar oficial subió, solo este jueves, un total de 20 pesos dejando la cotización en su punto más alto desde marzo. Cerró para la compra a $1420 y para la venta a $1475, un 1,43% más de lo que había cerrado el miércoles según marcan las pantallas del Banco Nación para el sector minorista.

Mientras tanto, el dólar blue también subió. El paralelo quedó en $1465 para la compra y $1485 para la venta, con un incremento de $10 respecto del cierre del miércoles. La moneda subió un 0,69% en esta jornada.

El dólar sube: qué pasa con el riesgo pais y las acciones Los activos argentinos muestran un leve sesgo alcista al promediar la rueda de este jueves.

Las acciones del panel MERVAL suben 0,5% y también avanzan los ADRs en Nueva York.