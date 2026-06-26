El dólar blue y los financieros caen en el cierre de una semana de aumentos

El dólar oficial se quedó quieto y el dólar blue bajó este viernes. Así quedaron todas las cotizaciones en el cierre de la semana.

Luego de varios días encadenando subas consecutivas, el dólar oficial se quedó quieto este viernes en el cierre de una semana frenética que lo dejó al borde de los $1500. Por su parte, el dólar blue cortó su racha alcista y bajó, al igual que lo hicieron los financieros.

En concreto, el dólar oficial no tuvo altibajos este viernes y cerró a $1445 para la compra y $1495 para la venta, al igual que el día jueves. Tanto ayer como hoy, la moneda estadounidense al público en el Banco Nación no registró cambios y estuvo calma en ambas jornadas.

Esta semana fue con mucho movimiento para el segmento minorista, que quedó a muy poquito de alcanzar la barrera de los $1500, aunque en los últimos días disminuyó su marcha.

El dólar blue bajó hoy Por su parte, el dólar paralelo o blue se anotó una nueva baja este viernes. Luego de una semana de intensas subas cerró a $1500 para la compra y $1520 para la venta, cayendo diez pesos respecto del cierre del jueves o un 0,66% en promedio.