El dólar no subió hoy tras de los elogios del FMI al rumbo económico de Argentina

Luego de tres días consecutivos a la suba en esta semana encadenados con los incrementos de la semana pasada, el dólar oficial y el dólar blue se tomaron una pausa en las cotizaciones. Coincide con los elogios que realizó el FMI al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei hoy.

En concreto, el dólar oficial cerró este jueves a $1445 para la compra y $1495 para la venta, siendo aún el valor más alto en meses a pesar de no haber aumentado hoy respecto de su valor al cierre del día miércoles en el segmento minorista del Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue quedó en $1510 para la compra y $1530 para la venta, sin moverse de su cotización este jueves tras el cierre de ayer. El paralelo no registró cambios y sigue en los mismos valores luego de semanas de intensos incrementos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió los resultados del plan económico en la Argentina, indicó que la salida al mercado internacional es exclusiva decisión del Gobierno y consideró que la reforma laboral se implementó hace poco tiempo como para que comience a dar resultados.

El organismo remarcó que el programa vigente permite avanzar en la estabilidad macroeconómica y en la eficiencia del sistema productivo.

La vocera del organismo, Julie Kozack, afirmó que el país registra progresos en la reconstrucción de sus principales indicadores financieros que le permitirán regresar a los mercados, pero aclaró que la decisión es exclusivo resorte de las autoridades nacionales.

Kozack habló de la situación de la Argentina durante la habitual conferencia de prensa que ofrece en forma quincenal desde Washington y de la que Agencia Noticias Argentinas participó on line.

En la misma línea de elogios, el FMI remarcó que continúa el crecimiento de la actividad mientras que la inflación registra una tendencia a la baja.