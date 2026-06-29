Banco Nación y MODO: descuentos vigentes para ahorrar en supermercados, farmacias y viajes

El bolsillo también se organiza con calendario. En la última semana de junio, Banco Nación y MODO mantienen una grilla de beneficios que apunta a consumos frecuentes: supermercado, farmacia, veterinaria, indumentaria, viajes, tecnología y compras financiadas. La clave, como en casi todas estas promociones, está en mirar día, comercio, medio de pago y tope disponible.

El programa Semana Nación reúne reintegros y cuotas sin interés para clientes del BNA que pagan con tarjetas Visa o Mastercard del banco desde BNA+ o MODO. En varios casos, la operación debe hacerse con QR o desde la app, y no siempre aplica a pagos con saldo en cuenta. Por eso, antes de pasar por caja conviene revisar las condiciones activas en cada local.

Entre las opciones más buscadas aparecen los descuentos en supermercados y mayoristas. ChangoMás figura entre las cadenas con beneficios destacados durante junio, con promociones acumulables y pagos exclusivos mediante MODO BNA+ con tarjetas de crédito del Banco Nación. También se informan reintegros en cadenas y comercios adheridos, con topes semanales o mensuales que pueden cambiar según la marca.

La planificación puede hacer diferencia. Los lunes y miércoles suelen concentrar parte de las promociones para compras grandes, mientras que algunas cadenas ofrecen reintegros específicos durante el fin de semana. En Día, por ejemplo, MODO mantiene una promoción de junio con devolución para compras realizadas en comercios adheridos y tope mensual por banco. Como el reintegro no siempre se aplica en el momento, el usuario debe contemplar los plazos de acreditación.

El Banco Nación también sostiene beneficios segmentados para jubilados que perciben sus haberes en la entidad. En farmacias adheridas, MODO informa un 10% de reintegro y hasta tres cuotas sin interés los lunes, con tope mensual por usuario. El beneficio aplica con tarjetas de crédito del BNA y la devolución se acredita en la cuenta asociada, de acuerdo con los plazos previstos en las condiciones.

Otro rubro activo es el de veterinarias y pet shops. Allí, los clientes pueden acceder a un 10% de reintegro y hasta tres cuotas sin interés los martes, pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación a través de MODO. La promoción no tiene tope de devolución, aunque queda sujeta a comercios adheridos y a las condiciones de la operación.

Cuotas, viajes y compras fuera del súper

Más allá de los consumos cotidianos, Semana Nación incluye financiación para compras de mayor valor. MODO mantiene una promoción de hasta 12 cuotas sin interés en rubros varios para pagos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA en comercios adheridos. También hay beneficios puntuales en librerías, con 10% de reintegro y hasta tres cuotas sin interés, vigente hasta el cierre de junio.

En la grilla informada aparecen además alternativas para indumentaria, bienes durables, tecnología, neumáticos, turismo y Tienda BNA+. En esos casos, la ventaja no siempre pasa por el reintegro inmediato, sino por la financiación: cuotas sin interés, plazos diferenciados según el tipo de tarjeta y acuerdos específicos con marcas o plataformas.

La recomendación para aprovechar mejor los descuentos es ordenar las compras según necesidad y vigencia. No alcanza con tener tarjeta del Banco Nación: hay que confirmar comercio adherido, medio de pago habilitado, monto mínimo, tope de devolución y fecha de acreditación. En una semana con varias promociones superpuestas, el ahorro final depende de leer la letra chica antes de comprar.